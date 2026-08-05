Χωρίς να υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού συνεχίζεται για έκτο 24ωρο η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που έχει πλήξει τη Δυτική Αττική και ξεκίνησε από τη Βοιωτία. Πυροσβέστες και εθελοντές και το βράδυ της Τρίτης έδιναν ολονύκτια μάχη με διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις.

Στις καμένες εκτάσεις παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντος, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε θερμή εστία που εντοπίζεται.

Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Ειδικότερα για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 4 ελικόπτερα ενώ στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων καθώς, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού,

Παράλληλα, συνδράμουν αδιάλειπτα οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και οι εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Συνολικά, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την Υπηρεσία Copernicus, και με βάση δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βοιωτία που ελήφθη πρωινές ώρες την Τρίτη 4 Αυγούστου η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα και συγκεκριμένα σε Βοιωτία (Ξηρονομή) 30.966 στρέμματα, ενώ σε Αττική/Βοιωτία (Πόρτο Γερμενό) 113.277 στρέμματα.

Ανησυχία στην Ψάθα για τα «καντηλάκια»

Οι Αρχές έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην περιοχή της Ψάθας, όπου τη Δευτέρα οι φλόγες εισέβαλαν στον οικισμό, καταστρέφοντας κατοικίες και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον.

Μέχρι και αργά το βράδυ της Τρίτης εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ με τη δύση του ήλιου ανησυχία προκάλεσαν τα λεγόμενα «καντηλάκια», μικρές εστίες που συνεχίζουν να καίνε στο εσωτερικό του εδάφους και της καμένης βλάστησης.

Οι πυροσβεστικές αρχές επισημαίνουν ότι, παρότι τα σημεία αυτά βρίσκονται σε περιοχές από τις οποίες έχει ήδη περάσει η φωτιά, ακριβώς πάνω από αυτά εκτείνεται ανέπαφο δάσος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο νέας αναζωπύρωσης.

Σε επιφυλακή όλη τη νύχτα

Οι δασοκομάντος παρέμειναν αναπτυγμένοι μέσα στο βουνό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνέχισαν να επιχειρούν σε όλα τα κρίσιμα σημεία της περιμέτρου.

Όπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews, παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς, οι Aρχές δεν εφησυχάζουν, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν τουλάχιστον τρία σημεία στα οποία παραμένει ενεργό μέτωπο με φλόγες, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την επιχειρησιακή ετοιμότητα μέχρι να εξαλειφθεί πλήρως κάθε κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Αν παραμείνει η άπνοια η οποία επικρατούσε το βράδυ της Τρίτης, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν τα πεζοπόρα τμήματα και οι δασοκομάντος να πλησιάσουν και να σβήσουν τα «καντηλάκια», ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.