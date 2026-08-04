Μία νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο της Λακωνίας, με μια 29χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το απόγευμα της Τρίτης 4 Αυγούστου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 16:00, στον δρόμο Απιδέας – Μονεμβασιάς, στο ύψος της γέφυρας Απιδέας. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η νεαρή γυναίκα βγήκε από την πορεία του, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Η οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημά της, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για τον απεγκλωβισμό της. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 14 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ, η οδηγός ΕΙΧ οχήματος, συνεπεία εκτροπής του στην Ε.Ο. Σπάρτης-Μονεμβασιάς, προς Απιδέα, #Λακωνία.

Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 4, 2026

Μετά την απομάκρυνσή της από τα συντρίμμια, η γυναίκα παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Μολάων. Παρά την άμεση κινητοποίηση, τα τραύματά της αποδείχθηκαν θανάσιμα και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η 29χρονη ήταν η μοναδική επιβαίνουσα στο αυτοκίνητο, ενώ δεν προκύπτει μέχρι στιγμής εμπλοκή δεύτερου οχήματος στο δυστύχημα.

Η Αστυνομία διεξάγει προανάκριση, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή και την ανατροπή του οχήματος.

Η είδηση του θανάτου της νεαρής γυναίκας έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία της Λακωνίας.