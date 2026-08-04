Νέα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα ανοιχτά της Πελοποννήσου. Συνολικά 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρου.

Το χρονικό της επιχείρησης στο Ταίναρο

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον άμεσο συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στις προσπάθειες εντοπισμού και περισυλλογής συνέδραμε ουσιαστικά εμπορικό πλοίο υπό σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο έσπευσε στο σημείο και περισυνέλεξε ασφαλώς όλους τους επιβαίνοντες από τη θάλασσα.

Μεταφορά στο λιμάνι της Καλαμάτας

Οι διασωθέντες μεταφέρονται ήδη στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε ετοιμότητα. Στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα αναμένεται να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής, υγειονομικής περίθαλψης και ταυτοποίησης από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.