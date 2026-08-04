Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 87χρονος στη Βέροια, μετά την παράσυρσή του από νταλίκα σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου, στη διασταύρωση με τους φωτεινούς σηματοδότες της οδού Κύπρου, κοντά στο σούπερ μάρκετ «Γαλαξίας», σύμφωνα με το pressroom.gr .

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το βαρύ όχημα παρέσυρε τον ηλικιωμένο, με αποτέλεσμα εκείνος να βρεθεί εγκλωβισμένος κάτω από τις ρόδες του. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και σοκ σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας και πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον σοβαρά τραυματισμένο άνδρα και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 87χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και, λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας έχει αναλάβει την προανάκριση και συγκεντρώνει στοιχεία, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία παράσυρση.