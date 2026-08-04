Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό, μετά τα προβλήματα που προκλήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (4/8) εξαιτίας πτώσης κλαδιών κοντά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, τα δρομολόγια του Ηλεκτρικού πραγματοποιούνταν μόνο στα τμήματα Πειραιάς – Ομόνοια και Κηφισιά – Άνω Πατήσια, ενώ είχε διακοπεί η κυκλοφορία στο ενδιάμεσο τμήμα της γραμμής.

Προσωρινά εκτός λειτουργίας είχαν τεθεί οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης των κλαδιών, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 και όλοι οι σταθμοί επανήλθαν σε κανονική λειτουργία.