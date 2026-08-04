Προβλήματα στην κυκλοφορία των συρμών του ΗΣΑΠ προκάλεσε το μεσημέρι της Τρίτης (4/8) η πτώση κλαδιών κοντά στις γραμμές της Γραμμής 1 του Μετρό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προσωρινά μόνο στα τμήματα Πειραιάς–Ομόνοια και Κηφισιά–Άνω Πατήσια, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ενδιάμεσο τμήμα του δικτύου.

Εκτός λειτουργίας βρίσκονται οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.

Συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των κλαδιών από τις γραμμές, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1.