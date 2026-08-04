Το μεσημέρι της Τρίτης στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν στον αερολιμένα της Νάξου, όταν ένας αλλοδαπός έφτασε με το αυτοκίνητό του σε κατάσταση πανικού, υποστηρίζοντας ότι είχε χάσει το παιδί του.

Η αναφορά του προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο, οι οποίοι έσπευσαν να διερευνήσουν το περιστατικό και να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Όπως αναφέρει το cyclades24, ο άνδρας, εμφανώς ταραγμένος, εξήγησε πως εκτιμούσε ότι το παιδί είχε ανοίξει μόνο του την πόρτα του οχήματος και είχε απομακρυνθεί, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές σε άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, οι αστυνομικοί τού συνέστησαν να επικοινωνήσει χωρίς καθυστέρηση με το κατάλυμα όπου διέμενε μαζί με την οικογένειά του, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο.

Η εξέλιξη αποδείχθηκε τελικά καθησυχαστική. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος απάντησε στην τηλεφωνική κλήση και ενημέρωσε τον αλλοδαπό ότι το παιδί δεν είχε εξαφανιστεί, αλλά βρισκόταν στο δωμάτιο, όπου είχε παραμείνει.

Αφού επιβεβαιώθηκε ότι το παιδί ήταν καλά στην υγεία του και ασφαλές, ο άνδρας αποχώρησε από τον αερολιμένα για να επιστρέψει στο κατάλυμα και να το παραλάβει.