Στις διαδικασίες για την ίδρυση του πρώτου φαρμακείου στον ακριτικό Άγιο Ευστράτιο μπαίνει το υπουργείο Υγείας, μετά από πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Λήμνο.

Ο υπουργός συναντήθηκε με τον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνο Σινάνη, και τον επιχειρηματία με καταγωγή από τη Λήμνο, Γιώργο Κωνσταντέλλη. Στη συνάντηση γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του κ. Κωνσταντέλλη να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου τη δημιουργία του φαρμακείου, αναλαμβάνοντας το κόστος διαμόρφωσης και εξοπλισμού του χώρου, καθώς και την προμήθεια των πρώτων φαρμάκων που θα απαιτηθούν για την έναρξη της λειτουργίας του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε σημαντική την πρωτοβουλία και δεσμεύτηκε να συμβάλει στην επιτάχυνση των απαιτούμενων διοικητικών και θεσμικών διαδικασιών. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα προχωρήσει στις αναγκαίες συνεννοήσεις με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολο Βαλτά, ώστε να προχωρήσει το έργο χωρίς καθυστερήσεις.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την πρόθεσή του να επισκεφθεί τον Άγιο Ευστράτιο όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια του νέου φαρμακείου.

Σημαντική ενίσχυση για το ακριτικό νησί

Η δημιουργία του πρώτου οργανωμένου φαρμακείου στον Άγιο Ευστράτιο αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση των κατοίκων σε φαρμακευτικό υλικό και υπηρεσίες υγείας. Μέχρι σήμερα, οι κάτοικοι του ακριτικού νησιού αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άμεση προμήθεια φαρμάκων, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο έργο ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο επιχειρηματίας Γιώργος Κωνσταντέλλης στηρίζει έμπρακτα την ιδιαίτερη πατρίδα του. Τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει σε σειρά πρωτοβουλιών για τη Λήμνο, ενώ με τη νέα δωρεά επεκτείνει τη στήριξή του και στον Άγιο Ευστράτιο, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας και των υπηρεσιών υγείας στα δύο ακριτικά νησιά.