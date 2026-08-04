Η εικόνα στο μεγάλο πύρινο μέτωπο που καίει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας σε Βοιωτία και Δυτική Αττική εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων δεν έχει εκλείψει. Η φωτιά, που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία, επεκτάθηκε μέχρι την περιοχή του Πόρτο Γερμενού, προκαλώντας τεράστια καταστροφή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το κύριο βάρος της επιχείρησης επικεντρώνεται πλέον στο τμήμα από την Ψάθα έως τη Λούμπα, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται το πιο δύσκολο και ενεργό μέτωπο, με πολλές διάσπαρτες εστίες να απαιτούν συνεχή επέμβαση των πυροσβεστών.

Αντίθετα, σαφώς πιο ελεγχόμενη είναι πλέον η κατάσταση στο νοτιοανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου, αλλά και στα βορειοανατολικά, στις περιοχές της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Στα σημεία αυτά, όπου τις προηγούμενες ημέρες είχαν επικεντρωθεί οι προσπάθειες κατάσβεσης, εντοπίζονται πλέον κυρίως καπνοί και μικρές εστίες, με τους δασοκομάντος να επιχειρούν αδιάκοπα προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σημαντική συμβολή στη βελτίωση της εικόνας είχε η μεταβολή των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η άπνοια, η αυξημένη υγρασία που προήλθε από τη θάλασσα και η πτώση της θερμοκρασίας περιόρισαν την ένταση της φωτιάς, δίνοντας τη δυνατότητα στις επίγειες δυνάμεις να θέσουν υπό έλεγχο μεγάλο αριθμό διάσπαρτων εστιών πριν ακόμη ξεκινήσουν οι ρίψεις των εναέριων μέσων.

Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο μέτωπο

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με μεγάλη κινητοποίηση τόσο από αέρος όσο και από εδάφους. Συνολικά επιχειρούν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 141 πυροσβεστικά οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης 26 πυροσβέστες από τη Ρουμανία με πέντε οχήματα και 23 πυροσβέστες από τη Γαλλία με τέσσερα οχήματα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνδρομής μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί εννέα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στα ενεργά σημεία της πυρκαγιάς.

Την ίδια στιγμή, μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχει και η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Στην περιοχή βρίσκονται ακόμη σε επιφυλακή δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένουν διαθέσιμα για πιθανή μετακίνηση κατοίκων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Ο συντονισμός όλων των επιχειρήσεων γίνεται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Πάνω από 134.000 στρέμματα έχουν καεί

Η τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Copernicus, η οποία βασίζεται σε δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε χθες στις 12:16, δείχνει το μέγεθος της καταστροφής.

Η συνολική καμένη έκταση σε Αττική και Βοιωτία υπολογίζεται πλέον σε 134.585 στρέμματα.

Από αυτά, τα 30.966 στρέμματα αφορούν την περιοχή της Ξηρονομής Βοιωτίας, ενώ ακόμη 103.619 στρέμματα έχουν καταγραφεί στην περιοχή Αττικής – Βοιωτίας και συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό.

Γ. Αρτοποιός: «Η πυρκαγιά δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα – Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου»

Ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στο ΕΡΤnews περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στο μέτωπο.

Όπως εξήγησε, τις πρωινές ώρες εκδηλώνεται το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής, με ένα στρώμα ομίχλης να καλύπτει την περιοχή, καθώς οι θερμότερες αέριες μάζες εγκλωβίζουν την ομίχλη πάνω από τη ζώνη της πυρκαγιάς.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά απαιτητική πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Υπενθύμισε ακόμα ότι κατά τα πρώτα στάδια της επιχείρησης οι πυροσβεστικές δυνάμεις στερήθηκαν την υποστήριξη εναέριων μέσων για περισσότερες από 30 συνεχόμενες ώρες, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την προσπάθεια κατάσβεσης, καθώς επιχειρούσαν αποκλειστικά επίγειες δυνάμεις.

Όπως ανέφερε, το επιχειρησιακό σχέδιο έχει οργανωθεί σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη βορειοανατολική πλευρά της πυρκαγιάς και περιλαμβάνει τις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή προς τα Βίλια. Ο δεύτερος, όπου εντοπίζεται το κυριότερο ενεργό μέτωπο, καλύπτει την Ψάθα, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Ο τρίτος αφορά τη νοτιοανατολική πλευρά της πυρκαγιάς προς το Κανδήλι και την Αγία Σκέπη.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής επεσήμανε ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται διαρκώς, τονίζοντας πως το πιο κρίσιμο χρονικό σημείο κάθε ημέρας είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν η άνοδος της θερμοκρασίας και η σημαντική πτώση της σχετικής υγρασίας δημιουργούν εξαιρετικά ξηρές συνθήκες που αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.