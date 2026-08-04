Στον κίνδυνο της υπόγειας καύσης εστίασε με αφορμή τις φωτιές που μαίνονται στη Δυτική Αττική ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και ομότιμος καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, ενώ εξήγησε πως «στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει δημιουργηθεί θερμοκρασιακή αναστροφή, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται ένα εκτεταμένο νέφος καπνού και υδρατμών».

Ο Ευθύμης Λέκκας μιλώντας το πρωί της Τρίτης 4/8 στο ERTNews εστίασε στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμα και μήνες.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και ομότιμος καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ: «Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων και των επίγειων δυνάμεων, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής».

Πότε αναμένεται να βελτιωθούν οι συνθήκες

Σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα, μετά τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να αλλάξουν σταδιακά τα δεδομένα στην κατώτερη ατμόσφαιρα και να αρχίσει να διαλύεται το νέφος που έχει σχηματιστεί πάνω από το μέτωπο.

«Πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες. Ωστόσο, πρόκειται για πολύτιμες ώρες, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατάσβεση», επεσήμανε.

Ερωτηθείς εάν οι διαθέσιμες δυνάμεις επαρκούν για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, σημείωσε ότι σε ένα συμβάν τόσο μεγάλης έκτασης δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η πλήρης επάρκεια των μέσων.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει, βρίσκονται στη διάθεση του μηχανισμού περισσότερα επίγεια και εναέρια μέσα από κάθε άλλη φορά, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο εξοπλισμού και σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Θεωρώ ότι υπάρχουν τα μέσα για να μπορέσουν να αναστείλουν την προέλαση της φωτιάς, εφόσον βέβαια οι συνθήκες το επιτρέψουν. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, όσα μέσα και αν υπήρχαν, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν λόγω των συνθηκών που αναπτύχθηκαν στην περιοχή», τόνισε.

«Πρώτος στόχος η οριοθέτηση»

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εξήγησε ότι ο άμεσος επιχειρησιακός στόχος είναι η οριοθέτηση της πυρκαγιάς, ώστε να ανακοπεί η εξάπλωσή της και να μην καταλάβει νέες εκτάσεις.

«Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσουμε μια πυρκαγιά, ώστε να μην εξαπλωθεί περαιτέρω. Αυτός είναι ο πρωτεύων και αρχικός στόχος», είπε.

«Σε δεύτερο χρόνο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονται στην κατάσβεση των επιμέρους εστιών που εξακολουθούν να υπάρχουν στο εσωτερικό της καμένης έκτασης.

Η οριοθέτηση δεν σημαίνει ότι η πυρκαγιά έχει σβήσει πλήρως, αλλά ότι οι ενεργές εστίες βρίσκονται μέσα σε μια σαφώς προσδιορισμένη περίμετρο, χωρίς να έχουν μπροστά τους νέα καύσιμη ύλη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω εξάπλωση», εξήγησε.

«Ακόμα και όταν η επιφανειακή φωτιά φαίνεται να έχει σβήσει, η καύση μπορεί να συνεχίζεται υπόγεια, στο ριζικό σύστημα των δέντρων»

Ο κ. Λέκκας στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε μεγάλες πυρκαγιές του παρελθόντος, όπως εκείνες της Ηλείας το 2007, της Πάρνηθας και της Χίου.

Όπως εξήγησε, ακόμη και όταν η επιφανειακή φωτιά φαίνεται να έχει σβήσει, η καύση μπορεί να συνεχίζεται υπόγεια, στο ριζικό σύστημα των δέντρων.

«Η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επί ημέρες μέσα στην καμένη περιοχή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι κορμοί και το ριζικό σύστημα των δέντρων καίγονται υπογείως. Αυτή η καύση μπορεί να διαρκέσει επί εβδομάδες ή ακόμα και μήνες», είπε.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που παραμένουν στο υπέδαφος μπορούν να συντηρήσουν θερμές εστίες για μεγάλο χρονικό διάστημα και, υπό ευνοϊκές συνθήκες, να προκαλέσουν νέα ανάφλεξη.

Γιατί οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή

Ο Ευθύμης Λέκκας διευκρίνισε ότι η υπόγεια καύση αποτελεί διαρκή κίνδυνο, ο οποίος όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με συνεχή επιτήρηση.

Για τον λόγο αυτό, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν αποχωρούν μόλις ανακοπεί η προέλαση του μετώπου. Παραμένουν στην περιοχή για ημέρες, πραγματοποιώντας διαβροχή και ελέγχοντας θερμά σημεία και πιθανές αναζωπυρώσεις.

«Όταν σβήνουμε μία πυρκαγιά και αυτή παύει να προελαύνει, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν αποχωρούν. Παραμένουν στην περιοχή επί ημέρες, ώστε να αντιμετωπίσουν φαινόμενα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα επέκτασή της», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ελπίδα να ολοκληρωθεί σύντομα η μάχη της κατάσβεσης, ωστόσο, τόνισε ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ότι ο Αύγουστος απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση.