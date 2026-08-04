Αισθητά βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει κατακάψει τα τελευταία 24ωρα τη Δυτική Αττική και ξεκίνησε από τη Βοιωτία. Χωρίς περιθώριο εφησυχασμού οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρίψεις των εναέριων μέσων στη Δυτική Αττική αξιοποιώντας τις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες και τη σημαντική εξασθένηση των ανέμων.

Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται σε τρία κρίσιμα σημεία, στο νότιο τμήμα προς τη Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, όπου οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα όλη τη νύχτα, προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις.

Εκατοντάδες πυροσβέστες στη «μάχη» με τις φλόγες

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πάνω από 30 εναέρια μέσα, 526 πυροσβέστες με 141 οχήματα και 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, τα οποία δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η εικόνα στα μέτωπα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος. Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της κατάστασης διαδραμάτισαν η άπνοια, η αυξημένη υγρασία από τη θάλασσα και η πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνθήκες που περιόρισαν τη δυναμική της φωτιάς και επέτρεψαν στις επίγειες δυνάμεις να ελέγξουν μεγάλο αριθμό διάσπαρτων εστιών πριν από την έναρξη των εναέριων επιχειρήσεων.

Στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν αναζωπυρώσεις που είχαν εκδηλωθεί μέσα στο πυκνό πευκοδάσος, ενώ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μικρές διάσπαρτες εστίες, οι οποίες παραμένουν υπό συνεχή επιτήρηση. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση και στις ολονύχτιες επιχειρήσεις, η φωτιά δεν επεκτάθηκε προς κατοικημένες περιοχές.

Με το πρώτο φως της ημέρας, τα ελικόπτερα τύπου Erickson ξεκίνησαν άμεσα συνεχείς ρίψεις νερού, κυρίως στην περιοχή του όρους Ζάστανο, χωρίς τις καθυστερήσεις που είχαν παρατηρηθεί τις προηγούμενες ημέρες, όταν οι ισχυροί άνεμοι και ο πυκνός καπνός δυσχέραιναν το έργο των πληρωμάτων.

Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας: Ο αγώνας γίνεται πλέον με τα εναέρια μέσα – Προτεραιότητά μας να στηριχθούν όλοι οι πληγέντες

Ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, μίλησε το πρωί της Τρίτης 4/8 στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» και αναφέρθηκε στη βιβλική καταστροφή που έχει υποστεί η Δυτική Αττική από την mega-fire στην περιοχή της Μάνδρας.

«Έχουν σηκωθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες, από τις 6:15, τα εναέρια μέσα. Βλέπετε επιχειρούν εκεί στο σημείο. Το πρόβλημα τώρα εντοπίζεται κυρίως στη Λούμπα, που είχαμε πολύ έντονες αναζωπυρώσεις το βράδυ και έγινε μεγάλη προσπάθεια τις πρώτες πρωινές ώρες να περιφρουρηθούν εκεί τα σπίτια. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες σε σπίτια εκεί. Φαίνεται ότι και από την Ψάθα ο οικιστικός ιστός είναι προστατευμένος, δεν απειλείται από τη φωτιά, βρίσκεται σε δασική πλέον, καθαρά, περιοχή και γίνεται ένας αγώνας πλέον με τα εναέρια μέσα, τώρα που ξημέρωσε, γιατί εκεί είναι η δύναμή μας, τα εναέρια μέσα, να μπορέσουν να ελέγξουν τη φωτιά πριν αλλάξουν και οι καιρικές συνθήκες και έχουμε πάλι προβλήματα και νέες δυσκολίες και νέες αναζωπυρώσεις. Εκεί γίνεται τώρα η όλη προσπάθεια. Φαίνεται το μέτωπο πάει καλά, αλλά πρέπει να ελεγχθεί, έχει πολλή δουλειά νομίζω ακόμα μπροστά, να ελεγχθεί πλήρως και να πούμε ότι είμαστε και εκεί ασφαλείς», είπε.

«Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Είμαστε εδώ όμως και ο δήμος και η περιφέρεια, ο καθένας στον τομέα ευθύνης του. Τους προμηθεύουμε με φαγητά, εννοείται, νερά, ό,τι άλλο χρειαστούν, κάθε είδους υποστήριξη την έχουν, ιατρική, φαρμακευτική, ακόμα και ψυχολογική υποστήριξη έχουμε βάλει εμείς σε κάποιους. Η εξουθένωση είναι τεράστια. Επί τέσσερις πέντε μέρες πλέον δεν έχει κοιμηθεί κανείς. Η σωματική, ψυχική, πνευματική κόπωση είναι τεράστια, αλλά γίνεται αυτή η υπερπροσπάθεια γιατί βλέπετε ότι αντιμετωπίζουμε ένα φαινόμενο που δεν έχει ξανασυμβεί, ένα τεράστιο φαινόμενο, με μία πυρκαγιά, μια μέγα-πυρκαγιά 20 και πλέον χιλιομέτρων πλέον σε μέτωπο, με πολλαπλές εστίες, με διάσπαση δυνάμεων όλες αυτές τις μέρες. Και προσπαθούμε να κλείσουμε τη μία πληγή πίσω από την άλλη που ανοίγει σε κάθε οικισμό, σε κάθε περιοχή», τόνισε ο κ. Δρίκος.

«Εκκενώσαμε πάρα πολλούς οικισμούς και εκκενώσαμε με ίδια μέσα, με δημοτικά οχήματα, με λεωφορεία που συνδράμαμε με δικά μας λεωφορεία είτε με λεωφορεία της περιφέρειας. Τους μεταφέραμε σε ξενοδοχεία όσους δεν είχαν δεύτερη στέγη, τα οποία τα καλύπτουμε εμείς. Έχουμε δώσει σε ανθρώπους που ήταν μόνιμη κατοικία εκείνη που εκκενώθηκε τη δυνατότητα να νοικιάσουν σπίτια και θα τα καλύψουμε εμείς μέχρι να γίνει η αποκατάσταση των οικιών στις οποίες διέμεναν ως μόνιμη κατοικία. Φυσικά υπάρχουν πολλαπλές ανάγκες. Η προτεραιότητά μας είναι να στηριχθούν όλοι ολικά, συγκεντρωτικά και αυτόν τον αγώνα δίνουμε όλες αυτές τις μέρες, να μη μείνει κανένας πίσω, να μη μείνει κανένας χωρίς υποστήριξη. Και φυσικά με τις εκκενώσεις των οικισμών, με βάση και το σχέδιο της πυροσβεστικής που ακολουθούμε, τις εντολές και το σχεδιασμό το δικό τους της πυροσβεστικής ακολουθούμε εμείς. Αυτή είναι η δουλειά μας, να υποστηρίζουμε όπως ακριβώς μας το ζητάνε. Ο αγώνας είναι ο αγώνας δυστυχώς της αποκατάστασης τώρα και πρέπει να είναι πολύ γρήγορος. Αυτή τη συζήτηση κάνουμε, αυτή την πίεση μεταφέρουμε, να είναι πολύ γρήγορος και πολύ αποδοτικός για να μπορέσει να ανασυγκροτηθεί η περιοχή», συμπλήρωσε.

«Έχουν καεί πάνω από 100.000 στρέμματα»

Την αισιοδοξία του για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βορδός, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», καθώς, όπως ανέφερε, σήμερα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην περιοχή, παρά μόνο μικρές εστίες.

«Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα που φαίνεται πως ίσως οδεύουμε προς το τέλος όλης αυτής της κατάστασης», σημείωσε, τονίζοντας πως η απουσία ισχυρών ανέμων και η συνδρομή των εναέριων μέσων μπορούν να βοηθήσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

Ωστόσο, ο αντιδήμαρχος έκανε λόγο για τεράστια καταστροφή, εκτιμώντας ότι στην περιοχή του όρους Πατέρα έχουν καεί περισσότερα από 100.000 στρέμματα, ενδεχομένως ακόμα και 120.000 έως 130.000 στρέμματα.

«Έχουν καεί πάνω από 100.000 στρέμματα. Για να το ξαναδούμε πράσινο, πιθανώς εμείς να μην το προλάβουμε. Ίσως τα παιδιά μας να προλάβουν να το δουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής.

«Αγία Παρασκευή, Κανδήλι και Ψάθα τα τρία μέτωπα που μας απασχολούν»

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα περισσότερα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου. Όπως ανέφερε, στον Άγιο Νεκτάριο, την Αγία Παρασκευή και τη ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων υπάρχουν πλέον μόνο καπνογόνα σημεία.

Το μοναδικό ενεργό μέτωπο που απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στην περιοχή από την Ψάθα προς τη Λούμπα, όπου ήδη επιχειρούν εναέρια μέσα, ο αριθμός των οποίων αναμένεται να αυξηθεί μέσα στην ημέρα.

Στην περιοχή επιχειρούν 526 πυροσβέστες, 29 πεζοπόρα τμήματα και 141 οχήματα, ενώ χθες πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 εναέριες επιχειρήσεις.

«Αυτή η εικόνα για να σταθεροποιηθεί πρέπει να περάσει και η σημερινή μέρα», τόνισε η εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η Αττική βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, κατηγορίας 4.

Όπως ανέφερε, οι υπόλοιπες πυρκαγιές στη χώρα έχουν οριοθετηθεί, ωστόσο οι συνεχείς νέες ενάρξεις προκαλούν ανησυχία, ενώ οι ενισχυμένοι άνεμοι που αναμένονται τις επόμενες ώρες καθιστούν κρίσιμη τη σημερινή ημέρα.