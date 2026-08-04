Η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται εδώ και ημέρες στην Αττικοβοιωτία απείλησε το απόγευμα της Δευτέρας τον οικισμό της Λούμπας, όπου εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές. Πυροσβέστες, εθελοντές, κάτοικοι και εναέρια μέσα έδωσαν σκληρή μάχη για να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου και να προστατεύσουν τις κατοικίες που βρέθηκαν σε άμεσο κίνδυνο.

Λίγο πριν από τις 19:00, οι φλόγες που κατέβαιναν από την ορεινή περιοχή της Ψάθας, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους, κινήθηκαν με ταχύτητα προς τη Λούμπα. Όπως αποτυπώνεται στα πλάνα του Orange Press Agency, η εξέλιξη ήταν καταιγιστική, με τη φωτιά να φτάνει μέσα σε ελάχιστα λεπτά στα πρώτα σπίτια του οικισμού, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Η αντίδραση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση. Στο σημείο συγκεντρώθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ανάμεσά τους πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, αλλά και κάτοικοι που επιχείρησαν να συμβάλουν στην κατάσβεση χρησιμοποιώντας κλαδιά.

Μέσα στο χάος, ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων απηύθυνε δραματική έκκληση σε όσους παρέμεναν στην περιοχή, φωνάζοντας: «Σε πέντε λεπτά θα έχετε καεί, φύγετε τώρα από την περιοχή, φύγετε τώρα, εμποδίζετε τα οχήματα».

Παρά το γεγονός ότι οι φλόγες ξεπερνούσαν σε ύψος τα 20 μέτρα, οι πυροσβέστες δεν περίμεναν την επέμβαση των εναέριων μέσων. Ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη, δίνοντας αγώνα για να ανακόψουν τη φωτιά πριν αυτή εισβάλει στον οικισμό. Σύντομα στο μέτωπο κατέφθασαν επιπλέον ενισχύσεις, μεταξύ των οποίων πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία, δεκάδες εθελοντές, καθώς και πυροσβεστικά οχήματα δήμων, όπως του Βύρωνα, της Ηλιούπολης και του Αμαρουσίου, δημιουργώντας μια ισχυρή γραμμή άμυνας γύρω από τις κατοικίες.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση γινόταν ακόμα πιο δύσκολη, καθώς καύτρες και φλεγόμενα κουκουνάρια δημιουργούσαν συνεχώς νέες εστίες πίσω από τις γραμμές των πυροσβεστών. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις προκάλεσαν πανικό στους κατοίκους, οι οποίοι άρχισαν να απομακρύνονται ακολουθώντας τις οδηγίες των πυροσβεστών. Μαζί τους αποχώρησαν και εθελοντές που είχαν προηγουμένως καταφέρει να διασώσουν ζώα από την περιοχή της Ψάθας.

Γύρω στις 19:30 ξεκίνησε η επιχείρηση των εναέριων μέσων, τα οποία πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες ρίψεις πάνω από το ενεργό μέτωπο. Καναντέρ και ελικόπτερα Έρικσον συνέβαλαν καθοριστικά στην προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων, με αποτέλεσμα η ένταση της πυρκαγιάς να μειωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και να απομείνουν μόνο μικρές, διάσπαρτες εστίες. Σύμφωνα με ανθρώπους της τοπικής κοινότητας, οι πρώτες πληροφορίες έδειχναν ότι όλα τα σπίτια που βρέθηκαν στο επίκεντρο της απειλής σώθηκαν, χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η επιχείρηση, πάντως, δεν ολοκληρώθηκε εκεί, καθώς αργότερα το βράδυ αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκαν νέες αναζωπυρώσεις στη Λούμπα. Με το πέρας της φωτιάς, συνεργεία του δήμου αναμένεται να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στην περιοχή, προκειμένου να καταγράψουν τυχόν ζημιές.