Τον γύρο του TikTok κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο με σερβιτόρο σε ταβέρνα, ο οποίος επιχείρησε να μεταφέρει έναν εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό πιάτων, ισορροπώντας έναν υπερφορτωμένο δίσκο στον έναν ώμο.

Το στιγμιότυπο έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο προβολές, προκαλώντας πλήθος σχολίων και έντονες αντιδράσεις από χρήστες της πλατφόρμας.

Στο βίντεο, ο εργαζόμενος φαίνεται να συγκεντρώνει τα πιάτα από ένα μεγάλο τραπέζι. Αντί να πραγματοποιήσει περισσότερα δρομολόγια προς την κουζίνα, τοποθετεί όλα τα σερβίτσια σε έναν δίσκο και τα σηκώνει με μία κίνηση στον ώμο του.

Η προσπάθεια παρουσιάστηκε ως διαδικτυακή πρόκληση, καθώς στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται: «Προκαλούμε όλους τους σερβιτόρους».

Η συγκεκριμένη φράση προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση, με αρκετούς χρήστες να επισημαίνουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν θα πρέπει να μετατρέπονται σε challenge, καθώς ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο τον εργαζόμενο όσο και όσους βρίσκονται γύρω του.

Κάτω από την ανάρτηση συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες σχόλια. Πολλοί αναγνώρισαν την εμπειρία και τη δύναμη που απαιτούνται για να ισορροπήσει κάποιος ένα τόσο μεγάλο φορτίο, ωστόσο οι περισσότεροι στάθηκαν στην καταπόνηση που μπορεί να προκαλέσει η συγκεκριμένη πρακτική στο σώμα.

Άλλοι υπογράμμισαν ότι, ανεξάρτητα από την ταχύτητα ή την εντυπωσιακή εικόνα, η ασφάλεια στον χώρο εργασίας θα πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε προσπάθειας για προβολές και διαδικτυακή δημοσιότητα.