Σοβαρός προβληματισμός επικρατεί στον Δήμο Καλαμαριάς μετά τα νέα περιστατικά βανδαλισμού που σημειώθηκαν στην αναπλασμένη οδό Χηλής. Μόλις λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο ένα ρεύμα, στο πλαίσιο του έργου «Πράσινες Διαδρομές», άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στις νέες υποδομές.

Το συγκεκριμένο έργο αναβαθμίζει την εικόνα της περιοχής με περισσότερο πράσινο, νέους κοινόχρηστους χώρους και σύγχρονες υποδομές. Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Καλαμαριάς επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους πολίτες για την προστασία της δημοτικής περιουσίας.

«Λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης στο ένα ρεύμα της οδού Χηλής, στο πλαίσιο του έργου των Πράσινων Διαδρομών, που αναβαθμίζει την εικόνα και την καθημερινότητα της περιοχής με περισσότερο πράσινο, νέους κοινόχρηστους χώρους και σύγχρονες υποδομές, άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο νέο έργο», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο δήμος Καλαμαριάς, επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.



Αυτή τη φορά, οι άγνωστοι δράστες ξερίζωσαν προστατευτικό κολωνάκι και το πέταξαν μέσα σε νεοφυτεμένο παρτέρι, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο και στις νέες φυτεύσεις, ενώ προχώρησαν και στη διακοπή της παροχής νερού στα παρτέρια, με αποτέλεσμα τα νεοφυτεμένα δέντρα και φυτά σε τμήμα της οδού να μείνουν χωρίς πότισμα το Σαββατοκύριακο εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών, με άμεσο κίνδυνο να καταστραφούν.



Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ανάλογοι βανδαλισμοί είχαν σημειωθεί πριν από λίγο καιρό και στην ανάπλαση της Πλ. Ύδρας στη Νέα Κρήνη, ενώ μόλις πριν από έναν μήνα, με αφορμή τις νέες φυτεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην οδό Χηλής, ο Δήμος Καλαμαριάς μετά και τις καταστροφές και κλοπές φυτών, είχε απευθύνει δημόσια έκκληση προς τους πολίτες να προστατεύσουν τα νέα δένδρα και τα φυτά, αλλά και να σεβαστούν τις παρεμβάσεις της ανάπλασης, έργα που ανήκουν σε όλους και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις γειτονιές της πόλης.



Οι υπηρεσίες του δήμου αποκατέστησαν άμεσα την υδροδότηση, ώστε να διασωθούν οι νέες φυτεύσεις, ενώ θα προχωρήσουν και στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν.



«Ο σεβασμός στον δημόσιο χώρο είναι δείκτης πολιτισμού. Η προστασία του είναι υπόθεση όλων μας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.