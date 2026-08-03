Για τέταρτο συνεχόμενο 24ωρο συνεχίζεται η τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλά μέτωπα. Παρότι σε ορισμένες περιοχές καταγράφεται μικρή βελτίωση, το μεγαλύτερο πρόβλημα εξακολουθεί να εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της φωτιάς, όπου οι αναζωπυρώσεις είναι διαρκείς και το ενιαίο μέτωπο παραμένει ενεργό.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πιο δύσκολη κατάσταση καταγράφεται στην περιοχή που εκτείνεται προς το Κανδήλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Πρόκειται για το μοναδικό σημείο όπου εξακολουθεί να υπάρχει ενιαίο πύρινο μέτωπο, ενώ νέες θερμικές εστίες εμφανίζονται συνεχώς, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.

Στην περιοχή επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές και δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει εκτεταμένες αντιπυρικές ζώνες με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς. Από τις πρωινές ώρες στη μάχη συμμετέχουν και τα εναέρια μέσα, καθώς η εξασθένηση των ανέμων επέτρεψε την ασφαλή επιχειρησιακή τους δράση.

Μικρή βελτίωση στο βορειοανατολικό μέτωπο

Στην περιοχή βορειοανατολικά της Ψάθας η εικόνα εμφανίζεται ελαφρώς καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον ενιαίο μέτωπο, ωστόσο ολόκληρη η ορεινή έκταση εξακολουθεί να καίγεται από πολλές και μεγάλες εστίες.

Στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος τονίζουν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό, με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις να παραμένουν σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας και διαρκούς συναγερμού.

Οι πυροσβέστες, έχοντας εξαντλήσει τα όρια των αντοχών τους, παραμένουν αναπτυγμένοι κατά μήκος των αντιπυρικών ζωνών που έχουν δημιουργηθεί για την προστασία κατοικημένων περιοχών. Την ίδια στιγμή, οι δασοκομάντος επιχειρούν μέσα στις φλόγες, προσεγγίζοντας τις εστίες στον πυρήνα τους, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Επιχειρούν 23 εναέρια μέσα

Από τις πρωινές ώρες πραγματοποιούνται συνεχείς ρίψεις νερού από συνολικά 23 εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν εκ περιτροπής στα μέτωπα της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, στη μάχη συμμετέχουν 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει, κατόπιν εντολής του εισαγγελέα, η ΕΛ.ΑΣ., με την υπόθεση να χειρίζεται το «ελληνικό FBI».

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, από την πρώτη στιγμή στη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του δυστυχήματος, που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, συνδράμει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Αμέσως μετά το τραγικό συμβάν, ειδικά κλιμάκια της Δ.Α.Ε.Ε. μετέβησαν τόσο στο σημείο όπου κατέπεσε το ένα ελικόπτερο όσο και στο σημείο όπου προσγειώθηκε το δεύτερο, πραγματοποιώντας αυτοψία, συλλογή στοιχείων και παρέχοντας συνδρομή στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της έρευνας.

Περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν καεί

Η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία και στη συνέχεια πέρασε στη Δυτική Αττική, αφήνοντας πίσω της τεράστιες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, κατοικίες και περιουσίες.

Με βάση την τελευταία επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS από το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέχρι τις 12:05 το μεσημέρι της Κυριακής η συνολική καμένη έκταση ξεπερνούσε τα 111.000 στρέμματα.

Από αυτά, περίπου 30.900 στρέμματα αντιστοιχούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία, ενώ περίπου 80.800 στρέμματα έχουν καταγραφεί στην πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Πόρτο Γερμενού στη Δυτική Αττική.