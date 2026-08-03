Τη δική του εκτίμηση για το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα, αλλά και για τις πρωτοφανείς συνθήκες που επικρατούν στο πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, διατύπωσε ο αρχιπλοίαρχος ε.α. και πραγματογνώμονας, Μιχαήλ Αυγουλέας, επισημαίνοντας ότι τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης θα προκύψουν μόνο μέσα από την επίσημη έρευνα.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα δύο εναέρια μέσα φαίνεται πως κινήθηκαν στην ίδια πορεία, ωστόσο απέφυγε να καταλήξει σε συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί η διερεύνηση από την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.

«Το τι ακριβώς συνέβη και πώς βρέθηκαν στην ίδια πορεία είναι αντικείμενο της διερεύνησης. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», σημείωσε.

Όπως επεσήμανε, πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό στην Ελλάδα κατά το οποίο δύο εναέρια μέσα συγκρούονται, ενώ συμμετέχουν σε επιχείρηση δασοπυρόσβεσης.

Πολλαπλά πύρινα μέτωπα και πρωτόγνωρες επιχειρησιακές συνθήκες

Ο Μιχαήλ Αυγουλέας περιέγραψε την επιχείρηση κατάσβεσης ως ιδιαίτερα απαιτητική, εξηγώντας ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν αντιμετωπίζουν μία ενιαία φωτιά, αλλά διαφορετικές εστίες που εκδηλώνονται σε ξεχωριστές περιοχές της Δυτικής Αττικής.

«Δεν είναι ένα μέτωπο. Είναι διαφορετικά μέτωπα. Άλλο στα Μέγαρα, άλλο στο Κανδήλι, άλλο στα Βίλια», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι για πρώτη φορά επιχειρούν σε τόσο μεγάλη κλίμακα μηχανήματα του Ελληνικού Στρατού σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της επιχείρησης.

Η δύσκολη μορφολογία και η καταπόνηση των πυροσβεστών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ιδιαιτερότητες του εδάφους, οι οποίες δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

«Υπάρχουν βραχώδη σημεία, πυκνή βλάστηση και περιοχές όπου ακόμη και τα μηχανήματα δεν μπορούν να περάσουν. Η επιχειρησιακή διείσδυση είναι δύσκολη», εξήγησε.

Την ίδια στιγμή, στάθηκε και στην εξάντληση των πυροσβεστών, οι οποίοι βρίσκονται επί ημέρες στην πρώτη γραμμή, δίνοντας συνεχή μάχη με τις φλόγες.

«Οι πυροσβέστες έχουν κουραστεί. Η έκταση του μετώπου είναι τόσο μεγάλη, που ανθρωπίνως είναι δύσκολο να γίνει κάτι περισσότερο», σημείωσε.

«Χρειάζεται συνολική έρευνα για τις πυρκαγιές»

Ο πραγματογνώμονας υποστήριξε ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη επιστημονική διερεύνηση των μεγάλων πυρκαγιών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνονται και εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα.

Όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστεί εάν οι φωτιές ξεκινούν από μία ή περισσότερες εστίες, ενώ παράλληλα απαιτείται χαρτογράφηση των σχετικών φαινομένων.

«Πρέπει να γίνει μια συνολική έρευνα χωρίς δογματισμούς και ακρότητες. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις πυρκαγιές και τι πρέπει να αλλάξει», τόνισε.

Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί την αιτία εκδήλωσης των πυρκαγιών, αλλά δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωσή τους και δυσχεραίνει την προσπάθεια κατάσβεσης.

«Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συμβάλλουν στο να επεκταθεί η φωτιά και να δυσκολευτεί η κατάσβεση», ανέφερε.