Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1 Αυγούστου στην περιοχή της Πάστρας Κεφαλονιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Αν και αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, οι συνέπειες της φωτιάς εξακολουθούν να είναι έντονες, καθώς αρκετές περιοχές της Νότιας Κεφαλονιάς παραμένουν για δεύτερο 24ωρο αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και επαγγελματίες του τουρισμού.

Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται κάτοικοι και επαγγελματίες του τουρισμού στη Νότια Κεφαλονιά, καθώς οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων στις πυρόπληκτες περιοχές δεν γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας.

Κατελειός, Σκάλα, Ρατζακλί και Παλιά Σκάλα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Όπως αναφέρουν επαγγελματίες του κλάδου, οι πληρότητες για τον Αύγουστο άγγιζαν περίπου το 90%, γεγονός που αυξάνει την πίεση στις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr.