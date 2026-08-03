Σε κρίσιμη φάση παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, καθώς οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με συνεχείς αναζωπυρώσεις. Νέα αναζωπύρωση εκδηλώθηκε στον Κιθαιρώνα, ενώ ενεργά μέτωπα εξακολουθούν να απασχολούν τις Αρχές βορειοανατολικά της Ψάθας και στην περιοχή Κανδήλι.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η εικόνα της φωτιάς εξακολουθεί να απαιτεί αυξημένη επιφυλακή, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα σημεία παρουσιάζεται βελτίωση.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα σε Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν αδιάκοπα στην περιοχή με τη συμμετοχή 450 πυροσβεστών. Από αέρος πραγματοποιούν διαρκείς ρίψεις νερού 13 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα, επιχειρώντας να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και να αποτρέψουν νέα εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πού έκλεισε και πού άνοιξε ο δρόμος

Η Τροχαία προχώρησε σε νέα ενημέρωση σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν λόγω της πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Μάνδρας, από το ύψος της ψησταριάς «Ο Μελέτης», στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Καταδρομών.

Αντίθετα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, περίπου 800 μέτρα μετά το κατάστημα «Agora Psatha», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό.

Επιχειρούν δεκάδες υπηρεσίες και μηχανήματα

Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετέχει και η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ενώ υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης.

Την ίδια ώρα, μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, συνεχίζουν τις εργασίες διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς.

Στην περιοχή βρίσκονται επίσης δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένουν σε ετοιμότητα για πιθανή μεταφορά πολιτών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ο επιχειρησιακός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Συνεχίζεται η επιχείρηση μετά την τραγωδία με τα δύο ελικόπτερα

Οι προσπάθειες κατάσβεσης εξελίσσονται υπό τη βαριά σκιά του δυστυχήματος που σημειώθηκε την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 στην περιοχή της Ψάθας, όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός και ένας Έλληνας, μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου. Οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο ελικόπτερο, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, τραυματίστηκαν ελαφρά και διασώθηκαν.

Τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος έχει αναλάβει η ΕΛ.ΑΣ. και ειδικότερα το ελληνικό FBI.

Περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν καεί

Η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία και στη συνέχεια πέρασε στη Δυτική Αττική, αφήνοντας πίσω της τεράστιες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, κατοικίες και περιουσίες.

Με βάση την τελευταία επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS από το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέχρι τις 12:05 το μεσημέρι της Κυριακής η συνολική καμένη έκταση ξεπερνούσε τα 111.000 στρέμματα.

Από αυτά, περίπου 30.900 στρέμματα αντιστοιχούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία, ενώ περίπου 80.800 στρέμματα έχουν καταγραφεί στην πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Πόρτο Γερμενού στη Δυτική Αττική.