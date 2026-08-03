Η πυρκαγιά που μαίνεται στη Δυτική Αττική εξακολουθεί να προκαλεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με την Τροχαία να προχωρά σε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των οδηγών και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μάνδρας, από το ύψος της ψησταριάς «Ο Μελέτης», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Καταδρομών.

Την ίδια ώρα, η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη σε άλλο σημείο της περιοχής, καθώς αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, περίπου 800 μέτρα μετά το κατάστημα «Agora Psatha», στο ρεύμα προς το Πόρτο Γερμενό.