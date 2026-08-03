Οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στα πύρινα μέτωπα σε Αττική και Βοιωτία συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν αδιάκοπα, τόσο από αέρος όσο και από εδάφους, για τον περιορισμό των καταστροφικών πυρκαγιών. Ανάμεσα στα πιο ανησυχητικά φαινόμενα που καταγράφονται είναι η εμφάνιση πύρινων ανεμοστρόβιλων, οι οποίοι σχηματίζονται σε ελάχιστη απόσταση από πυροσβέστες και εθελοντές, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο.

Βίντεο που μετέδωσε το Ertnews αποτυπώνει τη στιγμή κατά την οποία σχηματίζεται ένας πύρινος ανεμοστρόβιλος στο Κανδήλι Μεγάρων, σε ένα από τα ενεργά μέτωπα της μεγάλης πυρκαγιάς που πλήττει τις δύο περιοχές.

Στις εικόνες διακρίνεται μια τεράστια στήλη από καπνό, φλόγες και στάχτη να υψώνεται στον ουρανό, την ώρα που τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, προσπαθώντας να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Δείτε το επίμαχο σημείο στο 00:43 του βίντεο που ακολουθεί:

Ανάλογο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και τις προηγούμενες ημέρες στη Δομβραίνα Βοιωτίας, μετά το πέρασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς από την περιοχή.

Ο πύρινος ανεμοστρόβιλος αποτελεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο, το οποίο μπορεί να εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια μεγάλων δασικών πυρκαγιών, όταν φλόγες, στάχτη και εξαιρετικά θερμές αέριες μάζες δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες.

Η δημιουργία του οφείλεται στον συνδυασμό της έντονης θερμότητας που παράγει η φωτιά με ισχυρούς ανέμους που αποκτούν στροβιλιστική κίνηση, προκαλώντας έναν περιστρεφόμενο πύρινο στρόβιλο με εξαιρετικά επικίνδυνη δυναμική.