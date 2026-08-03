Η μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη Δυτική Αττική εξακολουθεί να παρουσιάζει ενεργά μέτωπα, όπως προκύπτει από τα νεότερα δορυφορικά στοιχεία που ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Τα δεδομένα αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατούσε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, με τις σημαντικότερες εστίες να συγκεντρώνονται σε δύο διακριτές περιοχές.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η πρώτη ζώνη ενεργών εστιών εντοπίζεται ανατολικά και νοτιοανατολικά της περιοχής που έχει ήδη πληγεί, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο Όρος Κιθαιρώνα.

Η δεύτερη και μεγαλύτερη σε έκταση περιοχή βρίσκεται νοτιότερα, στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα, βορειοανατολικά των Μεγάρων. Εκεί, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, καταγράφεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενεργών θερμών σημείων, γεγονός που καταδεικνύει ότι η φωτιά εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα.

Τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr επιβεβαιώνουν ότι η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παρέμενε ενεργή και σήμερα το πρωί, καθώς στην ευρύτερη περιοχή εξακολουθούσαν να εντοπίζονται αρκετές ενεργές εστίες.

Το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ διευκρινίζει, πάντως, ότι η σημερινή απεικόνιση δεν αποτελεί νέα εκτίμηση της συνολικής καμένης έκτασης. Αντίθετα, αποτυπώνει αποκλειστικά τις ενεργές εστίες που καταγράφηκαν κατά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Στην εικόνα που συνοδεύει την ενημέρωση του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ παρουσιάζονται οι ενεργές εστίες της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, όπως καταγράφηκαν στις 08:30 το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026 μέσω δορυφορικών δεδομένων. Με πορτοκαλί χρώμα αποτυπώνεται η καμένη έκταση των προηγούμενων ημερών, με κίτρινο οι ενεργές εστίες που εξακολουθούν να εντοπίζονται στην περιοχή, ενώ με μπλε και πράσινο απεικονίζονται οι καμένες εκτάσεις που είχαν καταγραφεί κατά τους δύο προηγούμενους μήνες.