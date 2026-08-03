Βελτιωμένη, αλλά ιδιαίτερα εύθραυστη, παραμένει η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που κατακαίει τη Δυτική Αττική, καθώς σε ολόκληρη την περιφέρειά της εξακολουθούν να καταγράφονται θερμά σημεία και καπνοί.

Όπως επισήμανε το πρωί της Δευτέρας 3/8 μιλώντας στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, η άνοδος της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, δύο είναι οι περιοχές στις οποίες επικεντρώνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η πρώτη βρίσκεται στη νότια πλευρά της πυρκαγιάς, ενώ η δεύτερη στον βόρειο τομέα, κοντά στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Νεκτάριο, προς την πλευρά των Βιλίων.

«Όλη η περίμετρος έχει καπνό και θερμά σημεία», επεσήμανε και πρόσθεσε ότι στο πεδίο επιχειρούν πυροσβέστες, οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντος, με τη συνδρομή πλέον και των εναέριων μέσων.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικός όπως είπε είναι για το προσωπικό είναι ο πυκνός καπνός, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη θερμική ακτινοβολία που παράγει η πυρκαγιά.

Επιχειρούν 12 εναέρια μέσα – Σταδιακή ενίσχυση έως τα 28

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον Κώστα Τσίγκα 12 εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν ρίψεις σε διαφορετικά σημεία της τεράστιας περιμέτρου της πυρκαγιάς. Ο αριθμός τους αναμένεται να αυξάνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας, με δυνατότητα διάθεσης έως και 28 μέσων.

Ο κ. Τσίγκας διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο αριθμός των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων που μπορούν πράγματι να επιχειρήσουν εξαρτάται από τις καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες, τον ανεφοδιασμό, τους τεχνικούς ελέγχους και την αξιολόγηση των κυβερνητών όταν προσεγγίζουν την περιοχή.

«Δεν μπορεί να προδιαγραφεί από την απογείωση πόσα μέσα θα μπορέσουν τελικά να επιχειρήσουν. Είναι ζήτημα επιχειρησιακής αξιολόγησης από τους κυβερνήτες», εξήγησε.

Τα εναέρια μέσα έχουν κατανεμηθεί σε όλες τις πλευρές της πυρκαγιάς

Οι ρίψεις δεν πραγματοποιούνται μόνο επάνω στις ενεργές εστίες, αλλά και μπροστά από την κατεύθυνση του μετώπου, προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωσή του. Ο έντονος καπνός, πάντως, περιορίζει την ορατότητα και δυσκολεύει τις στοχευμένες ρίψεις.

«Αν μπορούσαν να επιχειρήσουν από την πρώτη στιγμή, η φωτιά δεν θα είχε επεκταθεί»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος υπογράμμισε ότι η σημερινή δυνατότητα πραγματοποίησης εναέριων επιχειρήσεων αποτελεί το βασικό στοιχείο που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία.

Όπως εξήγησε, οι θυελλώδεις άνεμοι των προηγούμενων ημερών δεν επέτρεψαν την έγκαιρη και συνεχή συνδρομή των εναέριων μέσων. Έτσι, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία πέρασε μέσα από τον δύσβατο και πυκνά δασωμένο ορεινό όγκο, φτάνοντας στη Δυτική Αττική.

Κατά την εκτίμησή του, εάν τα εναέρια μέσα μπορούσαν να επέμβουν από τις πρώτες ώρες, η φωτιά δεν θα είχε λάβει τόσο μεγάλες διαστάσεις.

«Ο συναισθηματισμός πρέπει να μείνει για λίγο στην άκρη»

Ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε και στην ψυχολογική επιβάρυνση των πυροσβεστών, μετά την απώλεια τριών συναδέλφων τους τις προηγούμενες ημέρες και το αεροπορικό δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα.

«Κάποιοι πρέπει να κάνουν αυτό που τους αναλογεί. Ο συναισθηματισμός πρέπει να μείνει για λίγο στην άκρη, ώστε να συνδράμουμε με όλες τις δυνάμεις μας τους πολίτες που κινδυνεύουν», τόνισε.

Μετά το δυστύχημα, τα ελικόπτερα τύπου Bell που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις καθηλώθηκαν, όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο. Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, βρίσκεται σε εξέλιξη επαναξιολόγηση για την επιστροφή τους στις πτήσεις, ενώ προτεραιότητα κατά τις πρωινές ώρες δόθηκε στα Canadair και στα ελικόπτερα Erickson.

Η κατανομή κάθε εναέριου μέσου αποφασίζεται από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, με βάση την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε μέτωπο.