Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα η Δυτική Αττική ζει έναν πραγματικό εφιάλτη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν έναν αγώνα δρόμου απέναντι στις φλόγες, προσπαθώντας να περιορίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά πριν από το πρώτο φως της ημέρας.

Το βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στη δημιουργία εκτεταμένων αντιπυρικών ζωνών, ώστε με την ανατολή του ήλιου οι επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα να βρουν τη φωτιά όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη. Μηχανήματα του Στρατού, της Περιφέρειας Αττικής, των δήμων και εργολάβοι του προγράμματος Antinero εργάζονται αδιάκοπα υπό τον συντονισμό της Δασικής Υπηρεσίας, ανοίγοντας ζώνες προστασίας ανατολικά και βόρεια του Αγίου Νεκταρίου.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, η εικόνα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Η φωτιά εξακολουθεί να έχει δύο ενεργά μέτωπα: το ένα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Κρύου Πηγαδιού, όπου έχουν ήδη καταγραφεί καταστροφές σε κατοικίες, και το δεύτερο προς τα Μέγαρα, με κατεύθυνση το πεδίο βολής στο Κανδήλι. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση στη Λούμπα, έξω από τα Βίλια, ενώ νωρίτερα οι φλόγες είχαν περικυκλώσει τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου.

Οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις και αναγκάζοντας τις δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλά διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα.

Τα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Αττική

Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το πύρινο μέτωπο, οι μεγαλύτερες προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται στο Κανδήλι Μεγάρων, στο Κρύο Πηγάδι, στον Άγιο Νεκτάριο και στην περιοχή Λούμπα στα Βίλια, όπου οι φλόγες συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις αντοχές των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Στο Κρύο Πηγάδι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης, με στόχο να δημιουργηθεί ένα ισχυρό ανάχωμα που θα ανακόψει την πορεία της φωτιάς. Ωστόσο, το μέτωπο εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, καλύπτοντας πλέον ολόκληρη τη βουνοπλαγιά, ενώ οι φλόγες μέσα σε ελάχιστο χρόνο τύλιξαν μεγάλο τμήμα του όρους Πατέρα.

Ανεξέλεγκτες οι φλόγες σε πολλαπλά μέτωπα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, τα «κόκκινα» μέτωπα αυτή τη στιγμή (ώρα 23:00) είναι στο Κρύο Πηγάδι, στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδήλι Μεγάρων. Φλόγα υπάρχει και σε εστίες στην περιοχή της Ψάθας. Ειδικά για το Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, υπάρχει μια «πολιορκία» από μεγάλες φλόγες, οι οποίες απειλούν κατοικίες -δίχως να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν έχουν ήδη προκληθεί εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια. Αυτό προμηνύει μια μεγάλη και δύσκολη νύχτα, καθώς και ότι η μάχη θα συνεχιστεί και το πρωί.

Την ίδια ώρα, βαριά σκιά στις επιχειρήσεις έχει ρίξει το δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους o Δανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος, ενώ τα δύο μέλη του δεύτερου πληρώματος τραυματίστηκαν ελαφρά. Μετά το τραγικό περιστατικό, όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell καθηλώθηκαν προσωρινά, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες αεροπυρόσβεσης σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της μάχης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 134 οχήματα, δεκάδες εθελοντές, καθώς και πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση προς Μέγαρα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής τα μηνύματα του 112 διαδέχονταν το ένα το άλλο. Κάτοικοι σε Τούτουλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα, Άγιο Σαράντη, ΒΙΠΕ Μεγάρων, Κανδήλι και Αγία Σκέπη κλήθηκαν να απομακρυνθούν, ενώ λίγο πριν από τις 23:00 εκδόθηκε νέα εντολή εκκένωσης για τις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα, με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Λούμπα #Άνω_Αλεποχώρι #Μορφέικα #Στάνες_Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε μέσω επαρχιακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου προς #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις… — 112 Greece (@112Greece) August 2, 2026

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μεγαρέων, Παναγιώτη Μαργέτη, οι εκκενώσεις έγιναν προληπτικά, καθώς οι νυχτερινές ώρες, σε συνδυασμό με την απουσία εναέριων μέσων, αυξάνουν σημαντικά τον βαθμό επικινδυνότητας.

Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι μέσα σε μόλις μία εβδομάδα εκδηλώθηκαν 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, με τα μεγαλύτερα μέτωπα να καταγράφονται σε Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, Κεφαλονιά, Πάρο, Κρήτη, Λέσβο και Κάλυμνο.

Θετική είναι η εικόνα στην Κεφαλονιά, όπου η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Πάστρας δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας συνεχείς διαβροχές και ελέγχους, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός.