Νέο τροχαίο ατύχημα που προκλήθηκε από αγριογούρουνο σημειώθηκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τα ξημερώματα σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου στον δρόμο Στροφυλιάς – Ροβιών, στην περιοχή της Λίμνης, όταν με το ζώο συγκρούστηκε μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κ.Υ. Μαντουδίου. Εν συνεχεία, στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Evia Online, έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται.