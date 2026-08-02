Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδου, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Η ανάλυση βασίζεται σε δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης του Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από τη Βοιωτία και την Αττική το μεσημέρι της Κυριακής, 2 Αυγούστου.

Τα στοιχεία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποτυπώνοντας με ακρίβεια την έκταση των καμένων περιοχών από τη μεγάλη φωτιά που καίει εδώ και τρεις ημέρες. Σήμερα, δίνοντας μάχη για να τη σβήσουν, έχασαν τη ζωή τους δύο χειριστές πυροσβεστικού ελικοπτέρου μετά από σύγκρουση με άλλο ελικόπτερο τύπου Bell.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, μέχρι τις 12:05 το μεσημέρι της Κυριακής είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα από τη φωτιά στη Βοιωτία.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η καταστροφή στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πόρτο Γερμενό και επεκτάθηκε σε άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Εκεί η καμένη έκταση υπολογίζεται σε περίπου 80.800 στρέμματα, ενώ η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συνολικά, οι δύο μεγάλες πυρκαγιές έχουν αφήσει πίσω τους περίπου 111.000 καμένα στρέμματα, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής που προκάλεσαν μέσα σε λίγες ημέρες.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη των πυρκαγιών με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και μοντέλων πρόγνωσης των πυρομετεωρολογικών συνθηκών, προκειμένου να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την πορεία των μετώπων.