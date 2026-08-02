Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήσι στο κέντρο της Αθήνας, όταν ιερέας εντόπισε ένα νεαρό ζευγάρι μέσα στον χώρο του ναού.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline.gr, ο 58χρονος εφημέριος έκλεινε τον Ιερό Ναό όταν άκουσε θορύβους από το διπλανό παρεκκλήσι, το οποίο παραμένει ανοιχτό όλο το 24ωρο για τους πιστούς. Όταν πλησίασε, βρέθηκε μπροστά σε έναν 20χρονο και μία 19χρονη που βρίσκονταν σε πολύ προσωπικές στιγμές.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος: «Όταν έφτασα στην είσοδο του παρεκκλησίου, έκπληκτος αντίκρυσα έναν νεαρό άνδρα και μια γυναίκα σε προχωρημένες ερωτικές περιπτύξεις. Ασυναίσθητα έβγαλα μια κραυγή έκπληξης, γεγονός που τους τρόμαξε και σταμάτησαν. Με κοίταζαν έντρομοι και οι δυο και μου ζήταγαν συγνώμη πριν καν μιλήσω. Ρώτησα τις ηλικίες τους ήταν 20 ο νεαρός, 19 η κοπέλα. Τους είπα να ντυθούν και να με ακολουθήσουν μέσα στο γραφείο μου στον Ιερό Ναό. Εκεί, τους έδωσα ένα ποτήρι νερό και μιλήσαμε. Τους εξήγησα ότι είναι φυσιολογικό να έχετε επιθυμία σε αυτή την ηλικία και ο έρωτας είναι πολύ όμορφο πράγμα, πρέπει όμως να σεβόμαστε τον ιερό τόπο. Δεν θα σας τιμωρήσω ούτε θα φωνάξω την αστυνομία. Δίνω τότε 100 ευρώ στο αγόρι και του λέω ΄΄πηγαίνετε σε ξενοδοχείο με την ευχή μου, αλλά να θυμάστε όσα σας είπα΄΄»