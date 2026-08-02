Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Λάρισα, με θύμα έναν άνδρα ηλικίας περίπου 53 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του οδηγώντας τη μηχανή του.

Tο τραγικό περιστατικό συνέβη σε δρόμο κοντά στο χωριό Καρυά Ελασσόνας. Ο άτυχος άνδρας κινείτο με τη μοτοσικλέτα του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και εξετράπη της πορείας του.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, o 53χρονος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε άμεσα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ωστόσο ήταν ήδη αργά για να σωθεί η ζωή του.