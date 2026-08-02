Μια συγκλονιστική ιστορία μέσα από την πύρινη καταστροφή στα Βίλια αποτυπώνει το μέγεθος της δοκιμασίας που αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φωτιές.

Ο εθελοντής πυροσβέστης Γρηγόρης Σχοίζας, την ώρα που επιχειρούσε μαζί με τις δυνάμεις πυρόσβεσης για να προστατεύσει σπίτια και περιουσίες κατοίκων της περιοχής, έχασε το δικό του σπίτι από την ανεξέλεγκτη πορεία της φωτιάς.

Όταν επέστρεψε στην κατοικία του, αντίκρισε μια εικόνα απόλυτης καταστροφής. Το σπίτι του είχε καεί ολοσχερώς και, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είχαν απομείνει μόνο οι τοίχοι.

Μιλώντας στον Alpha, περιέγραψε την τραγική ειρωνεία που βίωσε:

«Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ειρωνεία. Είμαστε εθελοντές, σώζουμε σπίτια και περιουσίες ανθρώπων, αλλά χθες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι. Ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε άβρεχτο που λέμε. Από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια».