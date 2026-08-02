Μια ανείπωτη τραγωδία ήρθε να προστεθεί στη μεγάλη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φωτιές σε ολόκληρη τη χώρα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας, την ώρα που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σκληρή μάχη με το μεγάλο μέτωπο που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε προς τη Δυτική Αττική.

Στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να προλάβουν το πύρινο μέτωπο τις πρωινές ώρες της Δευτέρας επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μαζί με τα μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων.

Όπως εκτιμάται, με το πρώτο φως της μέρας αύριο και εφόσον τη νύχτα έχουν προχωρήσει οι επίγειες δυνάμεις στη δημιουργία αυτών των ζωνών η mega- φωτιά της Δυτικής Αττικής θα είναι δυνατό να τιθασσευτεί.

Πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια του Αγίου Νεκταρίου οι φλόγες

Μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το χωριό Άγιος Νεκτάριος, λίγο πριν τα Βίλια, έχουν σχηματίσει πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι, προσπαθώντας να προστατεύσουν τα σπίτια που βρίσκονται, πλέον, σε μικρή απόσταση από τις φλόγες.

Το μέτωπο είναι μεγάλο, με ψηλές φλόγες να ξεπηδούν από τα δέντρα, ενώ οι άνεμοι δεν έχουν ακόμα κοπάσει και όλα δείχνουν ότι η μάχη με τη φωτιά δεν θα τελειώσει σύντομα.

Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας: Μάχη για να κρατηθεί η πυρκαγιά μακριά από τους οικισμούς

Ίδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο στη δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στους οικισμούς του Αγίου Νεκταρίου και του Κρύου Πηγαδιού, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος.



Όπως ανέφερε, η επιχείρηση εξελίσσεται «με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο», ενώ ο βασικός στόχος είναι να συγκρατηθεί η πυρκαγιά εκτός των ορίων των δύο οικισμών. Οι περιοχές πάντως είναι εκκενωμένες, καθώς οι κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από χθες.



«Προσπαθούμε να σώσουμε τις κατοικίες και τις δομές του οικισμού. Παρότι επιχειρούν τα εναέρια μέσα, η φωτιά δεν έχει κατορθωθεί να τεθεί υπό έλεγχο ώστε να μπορούμε να πούμε ότι οι οικισμοί έχουν σωθεί», τόνισε ο δήμαρχος στο ΑΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.



Αναφερόμενος στην επάρκεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, ο κ. Δρίκος σημείωσε ότι έχει κινητοποιηθεί το σύνολο των διαθέσιμων μέσων, τόσο επίγειων όσο και εναέριων, καθώς και σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο, επισήμανε πως η πραγματική επάρκεια θα κριθεί μόνο από το αποτέλεσμα της επιχείρησης. «Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα είναι επαρκείς όταν θα σβήσει η φωτιά. Όσο δεν σβήνει η φωτιά, οι δυνάμεις είναι μη επαρκείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο δήμος, όπως είπε, βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και συνδράμει την Πυροσβεστική με κάθε διαθέσιμο μέσο που ζητείται. Στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες, μηχανήματα έργου, εκσκαφείς και προσωπικό του δήμου, ενώ ενεργό ρόλο έχουν και οι εθελοντικές ομάδες.



Παράλληλα, παρέχεται υποστήριξη σε θέματα τροφοδοσίας, απομάκρυνσης πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο, παροχής πρώτων βοηθειών, καθώς και περισυλλογής αδέσποτων ζώων, πάντα υπό τον συντονισμό και τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού

Στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού παραμένουν σε ισχύ οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:



-Επαρχιακή οδός Οινόης – Πόρτο Γερμενού, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.

-Οδός Αγ. Γεωργίου, στο ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας – Θηβών, ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στον οικισμό Τιτάν.

-Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα.

-Επαρχιακή οδός Μεγάρων – Αλεποχωρίου, από το ύψος ανώνυμης οδού, ρεύμα προς οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι.

-Επαρχιακή οδός Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ύψος μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρι, από το ύψος ανώνυμης οδού προς οικισμό Λούμπα.

-Στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου – Μεγάρων με ανώνυμη οδό, μετά το αγρόκτημα Περιβολάκι, ρεύμα προς οικισμό Βένιζα.

-Στην ε.ο. Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ύψος της οδού Κων. Μπερδέλη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

-Στην ε.ο. Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης», ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

-Στην ε.ο. Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «Agora Psatha», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό.

-Στην ανώνυμη οδό, στο ύψος της φάρμας «Διόσκουροι», ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα.



Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Αγίας Βαρβάρας, από το ύψος της ε.ο. Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πεδίο Βολής Κανδηλίου.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κεφαλονιά

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην Κεφαλονιά, όπου σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο.

Η φωτιά είχε ξεκινήσει το βράδυ του Σαββάτου από την περιοχή Πάστρα και εξαπλώθηκε ανατολικά προς το Μαρκόπουλο και τα Μαυράτα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχε εκδηλωθεί και νέο μέτωπο από την περιοχή Κρεμμύδι, το οποίο κινήθηκε προς αγροτοδασική έκταση, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την επιτήρηση της καμένης έκτασης και την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων αναζωπυρώσεων.

Σχεδόν υπό έλεγχο η φωτιά στη Φωκίδα

Αισθητά βελτιωμένη εμφανίζεται και η εικόνα στο Σκάλωμα Φωκίδας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά βρίσκεται πλέον σχεδόν πλήρως υπό έλεγχο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή, πραγματοποιώντας διαβροχές και ελέγχοντας τις εστίες μέσα στην καμένη έκταση.