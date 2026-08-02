Στην περιοχή του Αγίου Λουκά, που επιχειρούν οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, βρίσκεται η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μαζί της έχουν αναπτυχθεί κλιμάκια των Κινητών Ομάδων Υγείας, με στόχο την άμεση υγειονομική υποστήριξη πολιτών και πυροσβεστών.

Ειδικότερα, οι ΚΟΜΥ βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη στον Άγιο Λουκά και στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων. Αναλυτικά, οι Κινητές Ομάδες Υγείας έχουν αναπτυχθεί στο σημείο του Αγίου Λουκά στο Λιακωτό, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Οι ΚΟΜΥ διαθέτουν βαλιτσάκι τηλεϊατρικής, πλήρες υγειονομικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης, ώστε να προσφέρουν άμεση ανακούφιση σε πολίτες και πυροσβέστες που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς. Παράλληλα, μονάδες βρίσκονται σε ετοιμότητα στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων, ώστε να μετακινηθούν άμεσα όπου υπάρξει ανάγκη, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα της υγειονομικής κάλυψης.

Ειδικό όχημα για άμεση μεταφορά πολιτών σε μονάδες υγείας

Οι ΚΟΜΥ διαθέτουν και το ειδικό όχημα μεταφοράς, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να πραγματοποιηθεί άμεσα η μετακίνηση πολιτών σε μονάδα υγείας ή σε ασφαλές σημείο προστασίας. Η παρουσία του εξειδικευμένου προσωπικού στο πεδίο έχει στόχο τον άμεσο συντονισμό και την ουσιαστική υποστήριξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Οδηγίες για πολίτες – Άμεση υγειονομική βοήθεια μέσω 1135

Οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και χρειάζονται κατ’ οίκον υγειονομική φροντίδα μπορούν να καλούν στο 1135, επιλέγοντας την επιλογή 3.

Για επείγουσες ανάγκες ισχύουν οι άμεσες γραμμές επικοινωνίας:

• Πυροσβεστικό Σώμα: 199

• Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

• ΕΚΑΒ: 166

• ΕΛ.ΑΣ.: 100

Η κινητοποίηση του Υπουργείου Υγείας εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό υποστήριξης των επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την άμεση ανταπόκριση σε υγειονομικά περιστατικά που μπορεί να προκύψουν λόγω της πυρκαγιάς.