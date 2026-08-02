Νέα πρόταση χρηματοδότησης ύψους 510.000 ευρώ έλαβε ο δήμος Σφακίων από την Περιφέρεια Κρήτης, με στόχο την ένταξή της στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030» και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 6.7 «Πράσινες πόλεις», που αφορά αστικές αναπλάσεις, κτίρια και άλλες υποδομές.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο συνολικό ποσό των 2 εκατ. ευρώ που προβλέπεται για τον δήμο Σφακίων, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για έργα αναπλάσεων στους δήμους της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται

Με τη νέα χρηματοδότηση, η δημοτική αρχή σχεδιάζει να προχωρήσει σε έργα ανάπλασης και λειτουργικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων, σε βελτιώσεις δημοτικών κτιρίων, αλλά και σε έργα που ενισχύουν την προσβασιμότητα. Στόχος είναι η δημιουργία ασφαλών, ποιοτικών και λειτουργικών υποδομών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σφακίων, η πρόταση επιτρέπει την υποβολή περισσότερων της μίας πράξεων, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στον δήμο.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ανάπλαση στον οικισμό Βουβά, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, επισκευές και συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων ύψους 160.000 ευρώ, καθώς και παρεμβάσεις 100.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό δημοτικών χώρων υγιεινής και τη διαμόρφωση προσβάσεων για άτομα με αναπηρία.

Έργα σε δημοτικά κτίρια και προσβάσεις ΑμεΑ

Οι εργασίες στα δημοτικά κτίρια αφορούν το Δημαρχείο, το Πνευματικό Κέντρο και το κτίριο Μπικουβάρη, όπου στεγάζονται το Λαογραφικό Μουσείο, το Ιστορικό Μουσείο και το Κέντρο Κοινότητας Σφακίων.

Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή WC για ΑμεΑ και η βελτίωση των προσβάσεων σε δημοτικούς χώρους, προκειμένου να ενισχυθεί η προσβασιμότητα των υποδομών.

Ο δήμαρχος Σφακίων χαρακτήρισε τη χρηματοδότηση ακόμη ένα αποτέλεσμα των διεκδικήσεων της δημοτικής αρχής, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον άξονα «Πράσινες πόλεις» και στοχεύουν στην περιβαλλοντική, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του δήμου.

Ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, καθώς και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, για τη στήριξή τους. Όπως ανέφερε, ζητούμενο είναι η ισόρροπη ανάπτυξη ενός ορεινού και απομακρυσμένου δήμου, με έργα που βελτιώνουν καθημερινά την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Στόχος η βιώσιμη ανάπτυξη

Ο κ. Ζερβός τόνισε ότι ο Δήμος Σφακίων θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.