Για τρίτη μέρα μαίνεται η μάχη με τις μεγάλες φωτιές στην Αττικοβοιωτία όπου περίπου 500 πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τα πολλαπλά μέτωπα, τα οποία ενισχύονται λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ταυτόχρονα, εθελοντές με μικρά και μεγαλύτερα οχήματα καθώς και εργάτες της περιοχής με κλαδιά στα χέρια τους, όπως φαίνεται στις εικόνες από το Λιακωτό, δίνουν τον δικό τους αγώνα, σώμα με σώμα.

Η ένταση του αέρα είναι τέτοια που τα εναέρια μέσα, σε πολλές περιπτώσεις, να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία λόγω ακραίων αναταράξεων ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη ακόμη και την εκτέλεση ρίψεων.



Τα δέκα αεροσκάφη που βρίσκονται στο σημείο αδυνατούν να επιχειρήσουν, ενώ περιοδικές ρίψεις κάνουν 18 ελικόπτερα.