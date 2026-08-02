Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στα Χανιά, όταν άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα, στην περιοχή του Κουμ Καπί.

Όπως αναφέρει το neakriti, στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Παράλληλα, στην περιοχή βρέθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία ανέλαβαν τη διαχείριση του περιστατικού και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.