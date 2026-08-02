Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται στο νότιο Ρέθυμνο μετά το πέρασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς, η οποία άφησε πίσω της δύο νεκρούς πυροσβέστες, καμένα σπίτια, οχήματα, χιλιάδες στρέμματα γης και ανυπολόγιστες απώλειες στο φυσικό περιβάλλον.

Η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου, ωστόσο η εικόνα παρουσιάζεται αισθητά βελτιωμένη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων, ενώ οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στις περιουσίες τους, αντικρίζοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Η ελληνική σημαία δίπλα στο σημείο της θυσίας

Ιδιαίτερα συγκινητικές είναι οι εικόνες από την Κυρά Βρύση, το σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Μέσα στο κατάμαυρο τοπίο, ανάμεσα σε απανθρακωμένους κορμούς δέντρων, κυματίζει η ελληνική σημαία, ως φόρος τιμής στους δύο άνδρες που έδωσαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να περιορίσουν τη φωτιά.

Κάτω από τη σημαία έχουν τοποθετηθεί οι φωτογραφίες τους, λευκά λουλούδια και αναμμένα κεριά, δημιουργώντας ένα πρόχειρο μνημείο μνήμης στο σημείο της τραγωδίας.

Σύμφωνα με συναδέλφους των δύο πυροσβεστών, οι συνθήκες στο πύρινο μέτωπο ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Όπως περιγράφουν, ο πυκνός καπνός είχε περιορίσει την ορατότητα σε λιγότερο από δύο μέτρα, ενώ οι φλόγες κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι δύο πυροσβέστες φέρονται να εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό όχημα στην προσπάθειά τους να σωθούν όταν περικυκλώθηκαν από τη φωτιά. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να ξεφύγουν.

Λίγη ώρα αργότερα, συνάδελφοί τους που τους αναζητούσαν εντόπισαν τις σορούς τους σε μικρή απόσταση από το όχημα, ολοκληρώνοντας με τον πιο τραγικό τρόπο μία επιχείρηση που σημάδεψε βαθιά το Πυροσβεστικό Σώμα.