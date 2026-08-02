Δεκάδες ζώα συντροφιάς, παραγωγικά και άγρια ζώα απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που απείλησε η μεγάλη φωτιά της Αττικοβοιωτίας και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους φιλοξενίας.

Στον προσωρινό σταθμό υποδοχής που δημιουργήθηκε στο Γήπεδο Βιλίων φιλοξενούνται 67 σκύλοι και γάτες, ενώ διασώθηκαν ακόμη 14 παραγωγικά και άγρια ζώα. Ένα ζώο χρειάστηκε να μεταφερθεί σε κτηνιατρικό νοσοκομείο.

Στη δομή βρίσκονται εθελοντές, κτηνίατροι, μέλη της Dogs’ Voice και στελέχη των αρμόδιων φορέων, παρέχοντας νερό, τροφή, περίθαλψη και ασφαλή προσωρινή φιλοξενία.

Άνθρωποι της ΑΝΙΜΑ και του ΔΙΔΑΖ έχουν αναλάβει τα περιστατικά άγριας πανίδας, μεταξύ των οποίων και ένα μικρό αλεπουδάκι που είχε πυροβοληθεί και χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί, οι οποίοι απομάκρυναν ζώα από σημεία που απειλούνταν άμεσα. Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η Ελληνική Αστυνομία, η διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας κρατά στην αγκαλιά της ένα μικρό κατσικάκι που διασώθηκε μέσα από τους πυκνούς καπνούς.

«Η διοικήτρια του Α.Τ. Μάνδρας και οι συνάδελφοί της βρίσκονται διαρκώς στο πεδίο, δίπλα στους πολίτες, προσφέροντας βοήθεια όπου χρειάζεται», ανέφερε η ΕΛ.ΑΣ. στην ανάρτησή της.