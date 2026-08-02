Από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 τίθεται σε ισχύ μία σημαντική αλλαγή για τους κατόχους των παλαιών, μπλε αστυνομικών ταυτοτήτων. Οι συγκεκριμένες ταυτότητες παύουν πλέον να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμη και προς τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση της νέας ταυτότητας θα πρέπει πλέον να ταξιδεύουν είτε με τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε με έγκυρο διαβατήριο, διαφορετικά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παλαιού τύπου ταυτότητα για τη διέλευσή τους από τα σύνορα.

Γιατί καταργούνται οι παλιές ταυτότητες στα ταξίδια

Η αλλαγή σχετίζεται με την εναρμόνιση της Ελλάδας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Οι παλαιές μπλε ταυτότητες δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας από πλαστογράφηση, ούτε τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναγνώρισή τους ως ταξιδιωτικών εγγράφων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον λόγο αυτό, από τις 3 Αυγούστου δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό.

Μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές ταυτότητες στην Ελλάδα

Παρά την αλλαγή που αφορά τα ταξίδια, οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν για τις καθημερινές συναλλαγές εντός Ελλάδας.

Οι πολίτες μπορούν να τις χρησιμοποιούν κανονικά σε:

τράπεζες,

δημόσιες υπηρεσίες,

ΚΕΠ,

ασφαλιστικούς οργανισμούς,

ιδιωτικές συναλλαγές,

έως και τον Σεπτέμβριο του 2027, οπότε ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος.

Πώς εκδίδεται η νέα ταυτότητα

Η διαδικασία έκδοσης της νέας αστυνομικής ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της πλατφόρμας gov.gr, όπου ο πολίτης επιλέγει την Περιφέρεια και το αστυνομικό τμήμα που τον εξυπηρετεί.

Σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας η διαθεσιμότητα ραντεβού είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η ζήτηση παραμένει αυξημένη.

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε στο αστυνομικό τμήμα την ημέρα του ραντεβού είτε να αποσταλεί ηλεκτρονικά από πιστοποιημένο φωτογράφο.

Η νέα ταυτότητα παραδίδεται συνήθως μέσα σε περίπου μία εβδομάδα.

Κόστος έκδοσης

Το κόστος για την έκδοση της νέας ταυτότητας ανέρχεται σε:

10 ευρώ το παράβολο έκδοσης,

το παράβολο έκδοσης, 0,50 ευρώ ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες μετά την έκδοση

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, τα στοιχεία ενημερώνονται αυτόματα στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ωστόσο, όσοι συνεργάζονται με ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνιακές εταιρείες ή εργοδότες, θα πρέπει να ενημερώσουν οι ίδιοι τα νέα στοιχεία της ταυτότητάς τους όπου αυτό απαιτείται.

Προσοχή στις απόπειρες απάτης

Οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, καθώς η διαδικασία αντικατάστασης των ταυτοτήτων χρησιμοποιείται συχνά ως πρόσχημα από επιτήδειους για ηλεκτρονικές ή τηλεφωνικές απάτες.

Οι πολίτες καλούνται να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία, αριθμούς ταυτότητας ή τραπεζικά δεδομένα σε άγνωστα πρόσωπα και να πραγματοποιούν όλες τις σχετικές διαδικασίες αποκλειστικά μέσω των επίσημων κρατικών υπηρεσιών.