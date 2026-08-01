Επεισοδιακό αποδείχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο χωριό Άκρες, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια, καθώς οι τοπικές αρχές και τα σωστικά συνεργεία κλήθηκαν να διαχειριστούν δύο απανωτά τροχαία ατυχήματα στην ίδια ακριβώς περιοχή.

Η αρχική κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης αφορούσε την εκτροπή μιας μοτοσικλέτας, η οποία βρέθηκε ξαφνικά εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός του δικύκλου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και κατέπεσε σε γκρεμό, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά κατά την πτώση.

Στην περιοχή σήμανε άμεσα συναγερμός για τη διάσωσή του. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διασώστες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και εξειδικευμένα μέλη της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Ευβοίας μετέβησαν ταχύτατα στο ορεινό χωριό προκειμένου να προσεγγίσουν τον αναβάτη.

Η απότομη κλίση του εδάφους και η πτώση εκτός δρόμου απαίτησαν εξαιρετικά συντονισμένες ενέργειες από τα διασωστικά κλιμάκια για την ασφαλή ανάσυρση, την ακινητοποίηση και τη μεταφορά του τραυματία σε ασφαλές σημείο.

Ενώ όμως η προσοχή όλων ήταν απόλυτα στραμμένη στην κρίσιμη επιχείρηση διάσωσης στο βάθος του γκρεμού, ένα δεύτερο, ανεξάρτητο τροχαίο συμβάν καταγράφηκε επί του κεντρικού δρόμου των Ακρών. Ένα διερχόμενο επιβατικό όχημα (Ι.Χ.) ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε με σταθμευμένα αυτοκίνητα, περιπλέκοντας την κατάσταση.

Τα στελέχη των συνεργείων και οι εθελοντές διασώστες που επιχειρούσαν ήδη στο πρώτο μέτωπο, αναγκάστηκαν να ελέγξουν άμεσα και το νέο ατύχημα.

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