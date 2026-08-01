Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Δωρίδας, όπου μαίνεται ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (01/08) στο Σκάλωμα Φωκίδας, παρά τις συνεχείς εναέριες ρίψεις από αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν τις αναζωπυρώσεις τόσο στο βορειοανατολικό μέτωπο (προς τις Τ.Κ. Δροσάτο, Φιλοθέη, Κάμπος) όσο και στο νότιο (Κλήμα, Κούκουρα, Πευκάκι, Ευπάλιο).

Τα χωριά Κλήμα, Κούκουρα και Πευκάκι έχουν εκκενωθεί και γίνεται προσπάθεια να μην απειληθεί η κατοικημένη ζώνη στο Ευπάλιο. Σημειώνεται ότι στο Κλήμα έχουν γίνει ζημιές σε σπίτια καθώς η φωτιά πέρασε από μέσα του.

Οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα, κυρίως ελικόπτερα, είναι συνεχείς, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ελαφρά η επέκταση της φωτιάς, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή, ευνοούν τις αναζωπυρώσεις.

Οι εστίες φωτιάς είναι πάρα πολλές και διάσπαρτες, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 15 οχήματα, και από αέρος 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Δωρίδος. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας και επιχειρούν 64 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 15 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Έχει ληφθεί μέριμνα για τους κοινωνικά ευάλωτους ανθρώπους, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην μετακίνηση τους ενώ εστάλη και μήνυμα 112 για εκκένωση των χωριών και κατεύθυνση προς τη Ναύπακτο.

Στο σημείο παραμένει ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να αποτρέψει πιθανή συμφόρηση στους δρόμους και να ρυθμίσει την κυκλοφορία.