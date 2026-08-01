Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ αλλοδαπών αλιεργατών σε αλιευτικό σκάφος που βρισκόταν στον κόλπο της Καβάλας για αλιευτικές εργασίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για υπηκόους Αιγύπτου, οι οποίοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σκάφος. Μετά το περιστατικό, το αλιευτικό κατέπλευσε στο λιμάνι Ελευθερών, όπου έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής και εντόπισαν τους εμπλεκόμενους.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν στο κεφάλι δύο άνδρες, ηλικίας 54 και 42 ετών. Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν τέσσερις Αιγύπτιοι αλιεργάτες, ηλικίας 50, 27, 54 και 42 ετών.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ενός σφυριού, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.