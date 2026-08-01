Για την εφιαλτική πραγματικότητα που αντίκρισαν στην περιοχή Προσήλι – Πόρτο Γερμενό, όπου διατηρούν το εξοχικό τους, μιλούν στο Orange Press Agency η Σουλτάνα Λουκίδου και ο σύζυγος της Μπάμπης Ριζογιάννης.

Μετά από 35 χρόνια σκληρής δουλειάς στην κλωστοϋφαντουργία, οι δύο κάτοικοι Αιγάλεω είδαν τους κόπους μιας ζωής να κυκλώνονται από τις φλόγες. Το δικό τους σπίτι γλίτωσε την τελευταία στιγμή, όμως η ευρύτερη περιοχή μετατράπηκε σε κρανίου τόπο.

​«Γύρω μας όλα είναι καμένα – Χάθηκαν οι κόποι απλών ανθρώπων»

​Με την αγωνία έκδηλη, περιγράφουν τις πρώτες εικόνες που αντίκρισαν φτάνοντας στο σημείο της καταστροφής:

​«Εμείς δεν ήμασταν εδώ. Απλώς ήρθαμε για να δούμε τι ζημιά έχει πάθει το σπίτι μας. Είναι γύρω γύρω όλα τα δάση, τα ελαιόδεντρα καμένα. Ένα μέρος από τη γειτονιά μας δεν κάηκε, αλλά τα υπόλοιπα έχουν γίνει στάχτη. Ειδικά στον οικισμό “Άσπρα Σπίτια”, το 90% είναι καμένο. Έχει γίνει κάρβουνο. Η φωτιά πέρασε απέναντι στο βουνό και δεν ξέρω αν από εκεί κατεβαίνει για Μέγαρα. Μεγάλη φωτιά, τεράστια».

Όπως λένε κάηκαν πολλά σπίτια:

​«Δυστυχώς οι άνθρωποι εκεί είναι μεροκαματιάρηδες, είναι απλοί άνθρωποι. Και είναι αμαρτία όλο αυτό που έχει συμβεί. Το κομμάτι το οποίο είχε μείνει παρθένο από τη φωτιά του 2009, αυτή τη φορά κάηκε, βρήκε πρόσφορο έδαφος».

​Ανίσχυροι μπροστά στον καιρό και τις αναζωπυρώσεις

​Παρά την κινητοποίηση, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι συνεχείς αλλαγές του ανέμου έδεναν τα χέρια των πυροσβεστών, αναγκάζοντας τους ίδιους τους ιδιοκτήτες να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους για να σώσουν ό,τι απέμεινε.

​«Υπάρχουν πολλές δυνάμεις, αλλά είναι αδύνατη η (κατάσβεση στην) περιοχή, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. […] Είναι τρομακτική η αναζωπύρωση (σ.σ. αναφέρονται στην Αγία Παρασκευή). Δεν βοηθάει καθόλου ο καιρός για να μπορέσουν να κάνουν την κατάσβεση. Περιμένουν μήπως κοπάσει ο αέρας και έρθουν τα εναέρια μέσα. Μπροστά στο σπίτι μου είχε αναζωπυρώσεις και τις σβήναμε εμείς».

Κλείνοντας αναφέρουν σε δραματικό τόνο:

​«Το Πόρτο Γερμενό καταστράφηκε όλο. Ένας πνεύμονας πολύ δυνατός. Ο καλύτερος πνεύμονας της Αττικής καταστράφηκε παιδιά. Κρίμα, κρίμα, τίποτα άλλο».