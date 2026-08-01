Στα πύρινα μέτωπα δραστηριοποιείται αδιάκοπα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) με πολυμελή κλιμάκια εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών, νοσηλευτικού προσωπικού, διασωστικά οχήματα και Κινητές Μονάδες Υγείας, αλλά και τον απαραίτητο διασωστικό και υγειονομικό εξοπλισμό, να επιχειρούν αδιάλειπτα δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις, προσφέροντας πολύτιμη ανθρωπιστική και υγειονομική υποστήριξη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Παράλληλα, όπου απαιτείται, οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνδράμουν στην ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές που απειλούνται από τις φλόγες, ενώ προσφέρουν φροντίδα και στα οικόσιτα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ανθρωπιστική προσφορά αφορά κάθε μορφή ζωής που χρειάζεται βοήθεια».