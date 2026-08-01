Το Bloomberg σε νέο του άρθρο έγραψε για τις καταστροφικές φωτιές που είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα.

Το bloomberg.com έγραψε ότι η Αττική τέθηκε για πρώτη φορά φέτος στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Επίσης, σημείωσε ότι οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν τις πυρκαγιές και δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, τονίζοντας πως η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη στη Βοιωτία, το Πόρτο Γερμενό και την Αιγιάλεια.

Σημειώνεται, ότι τα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν χθες στη Βοιωτία, πλέον επεκτείνονται και στην Αττική και συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό.

Οι πυρκαγιές σε Ξηρονομή και Καλαμάκι Βοιωτίας έλαβαν πολύ μεγάλες διαστάσεις κατακαίγοντας εκτεταμένες εκτάσεις γης και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν τρία διαφορετικά μέτωπα, το ένα μέσα στο πευκοδάσος στο Πόρτο Γερμενό, το άλλο κινείται προς Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς Μύτικα.

Στη Βοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο σημεία το ένα βόρεια της Δόμβραινας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα εκδόθηκε μήνυμα για απομάκρυνση από τον οικισμό Λιβαδόστρα. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, νωρίς το πρωί σήμερα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος και πλωτό του Λιμενικού Σώματος απομάκρυναν με ασφάλεια από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό 12 ανθρώπους.

Κατά την διάρκεια της νύχτας καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στον οικισμό Ψάθα στάλθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα για την εκκένωση της περιοχής Μύτικας με κατεύθυνση προς Ψάθα και Αλεποχώρι. Επιπλέον εκδόθηκαν μηνύματα για απομάκρυνση από το Πόρτο Γερμενό, τη Δόμβραινα, ενώ χθες εκκενώθηκαν οι περιοχές Προσήλι, ‘Αγιος Βασίλειος, Αλυκή, ‘Αγιος Νικόλαος και Ξηρονομή.