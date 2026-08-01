Συνεχίζεται η πύρινη κόλαση στη Βοιωτία, με τη φωτιά να λαμβάνει χαρακτηριστικά Megafire στο Πόρτο Γερμενό, ενώ το 112 στέλνει διαρκώς μηνύματα για εκκενώσεις.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και συγκεκριμένα επιχειρούν 420 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 120 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους, και όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καταβάλλονται προσπάθειες από τους πιλότους για λήψη νερού από θαλάσσης προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση.

Οι πυρκαγιές σε Ξηρονομή και Καλαμάκι Βοιωτίας έλαβαν πολύ μεγάλες διαστάσεις, κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν τρία διαφορετικά μέτωπα, το ένα μέσα στο πευκοδάσος στο Πόρτο Γερμενό, το άλλο κινείται προς Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς Μύτικα.

Στη Βοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο σημεία, το ένα βόρεια της Δόμβραινας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα. Για τον λόγο αυτό, εκδόθηκε νωρίτερα μήνυμα για απομάκρυνση από τον οικισμό Λιβαδόστρα.

Επιπλέον, το μεσημέρι εστάλη νέο μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο της Περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε προς Βίλια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ακόμη, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης, μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά.

Παράλληλα, από την Πυροσβεστική επισημαίνεται ότι στην περιοχή, η οποία σήμερα είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.

Νέο βίντεο από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς:

Ακολουθούν φωτογραφίες από τη φωτιά:

Τεράστια αναζωπύρωση της φωτιάς στην Αγία Παρασκευή

Η φωτιά στην Αγία Παρασκευή αναζωπυρώθηκε και λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να υποχωρούν, καθώς δεν μπορούν να την περιορίσουν.

Η αναζωπύρωση είναι έξω από το Πόρτο Γερμενό και ο δρόμος έχει κλείσει, με τους κατοίκους να απομακρύνονται, ενώ οπισθοχωρούν και οι δυνάμεις.

Αίγιο: Δύο πύρινα μέτωπα

Δύο πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Αιγιαλείας, μετά την εκδήλωση φωτιάς το απόγευμα της Παρασκευής, στην περιοχή Νεραντζιές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το ένα μέτωπο είναι στην περιοχή του Νέου Ερινεού και το δεύτερο στην περιοχή της Αρραβωνίτσας.

Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, που προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους του Ρεθύμνου από τον Δήμο Αποκορώνου

«Όταν η Κρήτη ενώνεται, κανείς δεν μένει μόνος», είναι το μήνυμα-κάλεσμα του δημάρχου Αποκορώνου στα Χανιά, Χαράλαμπου Κουκιανάκη, να σταθούν όλοι δίπλα στους πυρόπληκτους του Ρεθύμνου.

Όπως τονίζει ο δήμαρχος, η τραγωδία που έπληξε τους Δήμους Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου άφησε πίσω της ανυπολόγιστες καταστροφές, καμένες περιουσίες, ανθρώπους που έχασαν μέσα σε λίγες ώρες τον κόπο μιας ζωής και, πάνω απ’ όλα, δύο πυροσβέστες που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος, δίνοντας μέχρι και την τελευταία τους ανάσα για να προστατεύσουν τον συνάνθρωπο και τον τόπο μας.

«Απέναντι σε μια τέτοια δοκιμασία δεν αρκούν τα λόγια. Χρειάζονται πράξεις, οπότε απευθύνω έκκληση σε κάθε συμπολίτη μας να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους που σήμερα δοκιμάζονται. Να δείξουμε, για ακόμη μία φορά, ότι η Κρήτη ξέρει να ενώνεται όταν ο πόνος χτυπά την πόρτα ενός τόπου», αναφέρει ο κ. Κουκιανάκης.

Ο Δήμος Αποκορώνου, οι Απανταχού Κρήτες και ο Σύλλογος Μουσικών Παραδοσιακής Μουσικής «Χαρίλαος» ενώνουν τις δυνάμεις τους και, στο πλαίσιο της 4ης Εορτής του Απόδημου Κρητικού, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 και ώρα 20:00, στη Γεωργιούπολη Αποκορώνου, θα συγκεντρωθούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία εκπρόσωποι των τριών φορέων θα μεταφέρουν και θα παραδώσουν στους πυρόπληκτους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν.

Οι πολίτες καλούνται να προσφέρουν «εμφιαλωμένα νερά, γάλα εβαπορέ και γάλα μακράς διάρκειας, παιδικές τροφές και βρεφικά είδη, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, αλεύρι, ζάχαρη, αλάτι, ελαιόλαδο, κονσέρβες κάθε είδους, παξιμάδια, φρυγανιές, μπισκότα, δημητριακά, καφέ, τσάι και χυμούς, είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνια, σαμπουάν, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες), χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας και μωρομάντηλα, απορρυπαντικά και είδη καθαριότητας, πάνες βρεφικές και ενηλίκων, καθώς και ζωοτροφές για κατοικίδια και παραγωγικά ζώα».

Δεν έχει σημασία το μέγεθος της προσφοράς, σημασία έχει να μη λείψει κανείς από αυτή τη μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης. Ας κάνουμε την παρουσία μας στη 4η Εορτή του Απόδημου Κρητικού μια πράξη αγάπης και ευθύνης, λέει ο κ. Κουκιανάκης. «Ας μετατρέψουμε τη συγκίνησή μας σε προσφορά. Ας γεμίσουμε όλοι μαζί ένα φορτίο ελπίδας για τους ανθρώπους που έχασαν τόσα πολλά και ας αποδείξουμε ότι, όταν η Κρήτη ενώνεται, κανείς δεν μένει μόνος», αναφέρει ο δήμαρχος Αποκορώνου.

Φωτιά στην Κυρά Φαρσάλων

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, στη Λάρισα.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υδροφόρες του Δήμου Φαρσάλων ενισχύουν το έργο της πυρόσβεσης.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.