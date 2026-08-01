Αποκαταστάθηκε μερικώς, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου νωρίς το πρωί σήμερα σημειώθηκε τροχαίο με έναν νεκρό στο 123ο χιλιόμετρο λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα οχήματα κινούνται κανονικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα συνεχίζει να γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.

Πώς έγινε το φονικό τροχάιο

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδού Αθηνών – Λαμίας το πρωί του Σαββάτου.

Ο οδηγός της μίας νταλίκας, υπήκοος Βουλγαρίας, πέρασε το στηθαίο και βγήκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ερχόταν το άλλο φορτηγό από την αντίθετη πλευρά με αποτέλεσμα να συγκρουστούν.

Νεκρός είναι ο οδηγός του δεύτερου φορτηγού, υπήκοος Αλβανίας, και τραυματίας ο συνεπιβάτης του δεύτερου φορτηγού.

Ακολουθούν φωτογραφίες: