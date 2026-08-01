Σχετικά ομαλά αναμένεται να εξελιχθεί η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου από τα λιμάνια της Αττικής, μετά την ταλαιπωρία που προκάλεσαν την Παρασκευή οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφονται καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους γύρω δρόμους.

Όπως αναφέρθηκε σε σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews από την πύλη Ε4 το «Blue Star Naxos», το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει στις 06:45 για Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αιγιάλη και Αστυπάλαια, παρέμενε δεμένο περίπου 55 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

Η επιβίβαση επιβατών και οχημάτων συνεχιζόταν, ενώ η πληρότητα του πλοίου ξεπερνούσε το 90%. Καθυστερήσεις καταγράφηκαν και σε άλλα δρομολόγια που αναχωρούσαν από τον Πειραιά.

Αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι

Επίσης ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού, με την προσέγγιση στις πύλες αναχώρησης να γίνεται με δυσκολία. Μποτιλιάρισμα καταγράφηκε ήδη από το ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με τη διαδρομή μέχρι το λιμάνι να διαρκεί περίπου 20 με 25 λεπτά.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να ξεκινούν νωρίτερα από το σπίτι τους, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την πρόσβαση στο λιμάνι και την επιβίβαση.

Κανονικά οι αναχωρήσεις από Ραφήνα και Λαύριο

Μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου αργά το απόγευμα της Παρασκευής, τα πλοία αναχωρούν πλέον από τη Ραφήνα και το Λαύριο. Ορισμένα δρομολόγια που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή από τη Ραφήνα μεταφέρθηκαν για σήμερα στο λιμάνι του Λαυρίου.

Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες θα πρέπει πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.