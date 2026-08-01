Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο φορτηγά στη Νέα Εθνική Οδού Αθηνών – Λαμίας. Ο οδηγός της μίας νταλίκας, υπήκοος Βουλγαρίας, πέρασε το στηθαίο και βγήκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ερχόταν το άλλο φορτηγό από την αντίθετη πλευρά με αποτέλεσμα να συγκρουστούν.

Νεκρός είναι ο οδηγός του δεύτερου φορτηγού, υπήκοος Αλβανίας, και τραυματίας ο συνεπιβάτης του δεύτερου φορτηγού.

Λόγω της εκτροπής και ανατροπής φορτηγών αυτοκινήτων στην 123η χ/θ της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (Π.Α.Θ.Ε. ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη), έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων, με εκτροπή αυτής στην 115 χ/θ στο Κάστρο προς Θεσσαλονίκη και στην 125 χ/θ στο Μαρτίνο προς Αθήνα.

Πηγή φωτογραφιών: lamiareport.gr