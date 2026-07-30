Αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, καθώς η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη.

Τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, καταγράφοντας την έκταση του πύρινου μετώπου και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται στην περιοχή. Οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωσή της φωτιάς, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, στην περιοχή της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν θερμά σημεία τα οποία καταγράφηκαν από το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 κατά το τελευταίο 24ωρο. Παράλληλα, τα δεδομένα από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν πολύ ισχυρές ριπές ανέμου στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες κατά τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30 Ιουλίου ξεπέρασαν τα 100-120 χλμ./ώρα.

«Προέχει η ανθρώπινη ζωή»

Η μεγάλη φωτιά που πλήττει τον δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο προκαλεί βαθιά ανησυχία, καθώς οι φλόγες εξακολουθούν να καταστρέφουν κατοικίες, καλλιέργειες και πολύτιμο φυσικό πλούτο.

Θυμίζεται ότι η φωτιά ξεκίνησε περί τις 14:30 την Τετάρτη από την περιοχή της Κρύας Βρύσης και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Από την πρώτη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές, οι κάτοικοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δίνουν μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, με κύριο μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών.

Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε και από την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών, οι οποίοι πέθαναν κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Πρόκειται για έναν 58χρονο πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη, Μανώλη Στρατιδάκη, και τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη, Παντελή Διαμαντάκη.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση στα πύρινα μέτωπα: «Δυστυχώς χτες δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν εναέρια λόγω των συνθηκών. Ελπίζω να γίνει σήμερα, ήδη βρίσκονται στον αέρα».

Ο ίδιος μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 σημείωσε ότι «η φωτιά πέρασε κυριολεκτικά μέσα από κάποιους οικισμούς, οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν συντεταγμένα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Χτες είχαμε και την απώλεια των δύο πυροσβεστών».