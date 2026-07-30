Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη νότια Κρήτη, όπου 31 άνθρωποι απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου εξαπλωνόταν με μεγάλη ταχύτητα.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στα πλάνα από την επιχείρηση διακρίνονται σκάφη να προσεγγίζουν την ακτή μέσα σε πυκνούς καπνούς, προκειμένου να παραλάβουν κατοίκους και επισκέπτες που δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν με ασφάλεια από την ξηρά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό, ένα σκάφος της δύναμης Frontex, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

Δύο πυροσβέστες νεκροί στην Κρήτη

Η πυρκαγιά είχε τραγική κατάληξη για δύο πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Οι δύο άνδρες επιχειρούσαν στο μέτωπο της αγροτοδασικής πυρκαγιάς όταν εγκλωβίστηκαν στις φλόγες. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου τους διερευνώνται.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραιναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Οι Αρχές προχώρησαν παράλληλα σε εκκενώσεις οικισμών και στην απομάκρυνση ανθρώπων από παράκτιες περιοχές.

Νεκρός και τρίτος πυροσβέστης στην ηπειρωτική Ελλάδα

Την ίδια ημέρα, ακόμη ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε διαφορετικό πύρινο μέτωπο στην ηπειρωτική χώρα.

Ο πυροσβέστης αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για την ανάνηψή του, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Μέσα σε λίγες ώρες, το Πυροσβεστικό Σώμα θρήνησε τρία μέλη του, την ώρα που οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούσαν σε πολλαπλά μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα.