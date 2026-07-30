Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλότητας στις πληγείσες περιοχές.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 200 και πλέον πυροσβέστες με περισσότερα από 40 οχήματα, ενώ η κατάσταση εξελίσσεται διαρκώς.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλύματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού, όπου ο Δήμος Φαιστού, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, παρείχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου έχουν μεταφερθεί.

Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στύλοι και τμήματα του δικτύου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Στόχος, όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση, είναι η ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή.

«Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Αγίου Βασίλειου και Φαιστού, τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΛΑΣ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα τόσο οι επιχειρήσεις κατάσβεσης όσο και οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών και την ασφαλή επιστροφή κατοίκων και επισκεπτών στην καθημερινότητά τους», υπογραμμίζεται.

Για τη φωτιά στη Σητεία, ανέφερε ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν λόγω του δύσβατου της περιοχής. Τα δύο σημεία που απασχολούν βρίσκονται στις πλευρές του μετώπου της Αγίας Τριάδας, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται για τον έλεγχό τους.

Ο αντιδήμαρχος Αμαρίου Ρεθύμνου, Γιώργος Ψαρουδάκης, μιλώντας για την απώλεια των δύο πυροσβεστών, έκανε λόγο για μια ημέρα περισυλλογής και σεβασμού, τονίζοντας ότι η θυσία τους δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ακόμη τραγική είδηση.

«Σήμερα είναι μια μέρα όχι μεγάλων λόγων. Είναι μια μέρα περισυλλογής, σεβασμού και υπόσχεσης στη θυσία αυτών των συνδημοτών μας, των συμπατριωτών μας. Δεν πρέπει όμως να ξεχάσουμε και να την αντιμετωπίσουμε ως μια ολιγόλεπτη τραγική είδηση. Είναι μια πληγή που μας αφορά όλους και οφείλουμε κάτι να κάνουμε απέναντι στη μνήμη τους, όχι να αρκεστούμε μόνο στα συλλυπητήρια και στον θρήνο», ανέφερε.