Κερδίζει τη μάχη που δίνει με στόχο τη ζωή της η 7χρονη κοπέλα από τη Μολδαβία η οποία είδε την οικογένειά της να ξεκληρίζεται στο τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών-Σιθωνίας στη Χαλκιδική.

Το μόλις 7 κορίτσι αποσωληνώθηκε, βγήκε από τη ΜΕΘ και νοσηλεύεται πλέον στην Παιδοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Το 7χρονο παιδί είχε διακομιστεί σοβαρά τραυματισμένο αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και από διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Το κορίτσι υποβλήθηκε σε δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις και στη συνέχεια μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου.

Μετά από δυόμιση εβδομάδες νοσηλείας, επέστρεψε πλέον στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου συνεχίζεται η αποκατάστασή της.

Στο πλευρό της 7χρονης είναι συνεχώς η θεία της, η οποία ήρθε από τη Μολδαβία.